Il nuovo CD di Giovanni Solinas è un omaggio alla sua terra natale, Alghero

Con grande emozione, il musicista e direttore d’orchestra Giovanni Solinas presenta il suo nuovo CD, registrato nella suggestiva Cattedrale di Santa Maria di Alghero, Sardegna, un omaggio musicale che celebra la bellezza e la tradizione della sua città natale. L’evento di presentazione, aperto al pubblico, si terrà lunedì 6 gennaio 2025 alle ore 19, proprio nella splendida cornice della Cattedrale di Santa Maria. Sarà un momento unico per scoprire il percorso artistico e umano che ha portato alla realizzazione di questo importante progetto discografico.

Alla serata interverrà il Vescovo di Alghero-Bosa, Mons. Mauro Maria Morfino, sottolineando il profondo legame tra musica, cultura e spiritualità. Durante la presentazione, Giovanni Solinas racconterà la genesi di questo lavoro, che rende omaggio alla tradizione musicale sarda e al patrimonio artistico di Alghero. Inoltre parlerà del suo lavoro di Kantor in Germania, 10 anni di vita musicale all’estero.

Non mancheranno momenti musicali dal vivo, che offriranno al pubblico un’anteprima del CD e della sua intensa atmosfera sonora. “Questo progetto è un tributo alla mia terra, alla sua bellezza e alla sua ricchezza culturale. Sono felice di condividere questo momento con la mia comunità e con tutti coloro che vorranno partecipare”, ha dichiarato Giovanni Solinas.

L’evento rappresenta anche un’occasione speciale per valorizzare il patrimonio culturale di Alghero e della Sardegna e per sottolineare il ruolo della musica come ponte tra tradizione e modernità.