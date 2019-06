Il ministro Toninelli in Sardegna: ecco il programma della sua visita

Il ministro delle Infrastrutture e dei trasporti Danilo Toninelli sarà in Sardegna domani, giovedì 13 giugno, per una serie di incontri a sostegno dei candidati a sindaco Roberto Ferrara (Alghero) e Maurilio Murru (Sassari) alle elezioni comunali di domenica 16 giugno. Il ministro, accompagnato dai deputati Paola Deiana e Bernardo Marino, prima farà tappa proprio nella Riviera del Corallo, dove alle 11:10 terrà una conferenza stampa con l’aspirante a primo cittadino per il Movimento 5 stelle presso la Sala Rossa del Comune, in via Columbano.

Alle 15:30 appuntamento a Sassari per prendere parte al convegno dal titolo “Continuità territoriale e internazionalizzazione degli studi: vecchie questioni e nuove prospettive”, nell’aula consigliare del dipartimento di Giurisprudenza in via Mancini 5. All’incontro interverranno, tra i tanti, i parlamentari del Movimento 5 stelle Bernardo Marino e Paola Deiana, firmatari della proposta di legge sulla continuità territoriale marittima.

Intorno alle 17, Toninelli si sposterà nella sede del Movimento a Sassari (Corso Vittorio Emanuele, 60) per una conferenza stampa insieme al candidato alle elezioni comunali Maurilio Murru. Infine, alle 17.40, il ministro effettuerà un sopralluogo sulla SS291var, presso l’area di cantiere nel Comune di Olmedo, per fare il punto della situazione sui lavori della Sassari-Alghero, accompagnato dalla delegazione di ANAS e dai due deputati sardi Bernardo Marino e Paola Deiana.