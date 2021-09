Il Consorzio Porto di Alghero al Rally Italia Sardegna

Anche quest’anno il Consorzio Porto di Alghero sarà presente con un proprio stand dal 4 al 6 Giugno nel Piazzale della Pace di Alghero, al Rally Italia Sardegna, organizzato dall’Automobile Club d’Italia (ACI), in partnership con la Regione Sardegna. La città di Alghero sarà il centro promotore di una serie di attività declinate al “green” di forte impatto comunicativo e promozionale. E il Consorzio algherese non poteva mancare, avendo in cantiere una lunga serie di iniziative fortemente legate alla sostenibilità ambientale. Progetti che saranno presentati all’interno dello stand dedicato, ad iniziare dalle nuove colonnine per ricaricare i mezzi elettrici d’imminente installazione nell’area portuale di Alghero.