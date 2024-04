Centro-destra avanti compatto: Tedde e Mariotti canditati Sindaco

La coalizione di centro-destra, sardista e autonomista si mostra più compatta che mai e si prepara a presentare nel fine settimana i candidati sindaco per le amministrative di Alghero e Sassari che, come anticipato, saranno Marco Tedde e Gavino Mariotti. “Il territorio del Nord-Ovest vive una crisi socio-economica profonda e duratura, aggravata dalla mancata istituzione della Città Metropolitana di Sassari, che avrebbe dovuto godere della perequazione economica garantita per legge, rispetto alla Città Metropolitana di Cagliari” – si legge in una nota a firma delle segreterie del centrodestra.

“In particolare la Città di Sassari, soprattutto a causa di una classe dirigente in letargo negli ultimi 20 anni, ha smesso di esercitare il ruolo di guida per l’intero territorio. La Coalizione di centro-destra, sardista ed autonomista vuole rilanciare il Nord-Ovest partendo da una proposta coerente per le due più importanti Città della Provincia di Sassari, nella convinzione che una reale riscossa possa realizzarsi solo con un’azione sinergica e unitaria di tutte le forze in campo, tralasciando i campanilismi e lavorando insieme per difendere gli interessi di tutto il nostro territorio”.

“Per realizzare questi intenti era necessario individuare come candidati a Sindaco due figure autorevoli e di provata capacità amministrativa, che condividessero lo spirito che anima questa proposta politica. Pertanto, valutate le osservazioni pervenute dalle segreterie cittadine ed a seguito dei necessari chiarimenti, viene confermato il coerente allineamento dei partiti della coalizione a tutti i livelli, ribadendo la sintesi espressa dal tavolo regionale, che ha indicato come candidati a Sindaco il Magnifico Rettore Gavino Mariotti a Sassari e l’ex Sindaco e Consigliere Regionale Marco Tedde ad Alghero. Siamo convinti che l’autorevolezza di queste due figure, insieme alla coesione che caratterizza il nostro schieramento ci porterà a prevalere sulla coalizione di centro -sinistra.

“Lavoreremo sin da subito per allargare questa proposta, senza veti o preclusioni, purchè ci sia un vero confronto sulle idee e i programmi, nella convinzione che occorra mettere in campo la massima condivisione possibile per aprire il cantiere del futuro per il nostro territorio. Abbiamo l’ambizione di contribuire a rafforzare l’intero Centro-Nord della Sardegna, per rendere l’isola più giusta e più attenta alle esigenze e alle vocazioni di tutto il territorio regionale”.

La coalizione e i candidati a Sindaco verrano presentati sabato 6 aprile alle 10:30 presso il Villino Ricci in Via Dante Alighieri 2, Sassari. “La rinascita del Nord-Ovest parte da qui – concludono

Le Segreterie Provinciali di Fratelli d’Italia, Riformatori Sardi, Forza Italia, Partito Sardo, d’Azione, Lega, Alleanza Sardegna e Unione di Centro.