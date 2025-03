Il Carnevale dei bambini è pronto ad invadere la città

Il fine settimana dedicato a Lo Carraixali de l’Alguer propone il clou del riuscitissimo cartellone dedicato alle feste in maschera in città e nelle borgate. Tutto è pronto per il Carnevale dei Bambini più partecipato della Sardegna. Sabato pomeriggio, a partire dalle 15:00 la grande parata “Ragazzi in Scena – “Fiabe classiche, moderne e letteratura” è pronta ad invadere le strade e le piazza della città, con partenza da Via Vittorio Emanuele ed arrivo in Piazzale della Pace, dove è prevista la grande festa finale con distribuzione di frittelle ai partecipanti, grazie alla collaborazione dell’Istituto Alberghiero di Alghero. L’evento è patrocinato dal Comune di Alghero dalla Fondazione Alghero, con il contributo importante della Regione Sardegna che ha deciso di finanziare gli eventi del Carnevale nell’Isola attraverso un apposito bando della Legge Regionale n° 7 del 1955, attraverso il quale Alghero si aggiudica 45 mila euro. Lo Carraixali de l’Alguer si concluderà domenica 9 marzo con WW il Carnevale e le sue Pentolacce.

Sabato 8 marzo | Dalle 15.00 | Ragazzi in Scena. Il Carnevale dei Bambini. Nata nel 1982, Ragazzi In Scena: la sfilata in maschera delle scuole dell’infanzia ed elementari, è diventata il simbolo di “Alghero Città del Carnevale dei Bambini”: con circa 3000 partecipanti tra alunni, insegnanti e genitori, la sfilata rappresenta una vera festa di comunità, promuovendo temi educativi come la storia, la geografia, il rispetto dell’ambiente e la cultura del riciclo. L’evento, organizzato in collaborazione con le scuole, riflette l’impegno per una città a misura di famiglia. Il coordinamento e la direzione artistica dell’evento è a cura di RM Management

Partecipano: Scuola infanzia via Matteotti; Scuola infanzia Mercede S.Agostino; Scuola Infanzia S.Giovanni Bosco – Montagnese con Fondazione Lavagna; Scuola infanzia via Vittorio Emanuele; Scuola Infanzia Orsoline via XX settembre; Scuola infanzia e primaria via Malta la Pedrera e Carmine; Scuola primaria Sacro Cuore; Scuola Primaria Maria Immacolata; Scuola primaria San Giovanni Lido; Scuola primaria Fertilia; Micronidi An glin glò Alghero – Olmedo; Istituto Albeghiero Alghero I.P.S.A.R.; Ass.Cuochi Provincia di SS; Centro educazione in natura APS Orcu Marì – Alghero; Associazione Pensiero Felice; Gruppo estemporaneo Buldèll – Amici sotto spirito – Alghero; Gruppo estemporaneo Harry Potter – Amici Bogamarì; Alex y trumpet – Sassari; Edgar Rivas Accademy – Alghero – Sassari; Nuevo Espacio Salsero di Diego Nieddu; Ragazze Kangoo Jessica Puggioni; Manuel Carboni; Gegè the vocalist; Dj Matteo e William – Serateinmusica; Dj Blaster; Giulio Dore e Gabriella live music. Con la partecipazione speciale dei carri delle borgate.

Il Programma prevede la partenza della sfilata alle ore 15 da via Vittorio Emanuele (Giardini Manno) per proseguire nelle vie Vittorio Veneto (tutta), via Sant’Agostino e via Nuoro. Tappa intermedia presso Piazza della Mercede con la presentazione ed esibizione dei gruppi a tema, e prosecuzione per le vie Giovanni XXIII, via Cagliari, scalo Tarantiello, via Garibaldi e via La Marmora. Conclusione con grande festa finale e distribuzione di frittelle ai partecipanti presso il Piazzale della Pace.

Domenica 9 marzo, dalle 16.30 in Piazza Sulis si terrà “WW il Carnevale e le sue Pentolacce”, tradizionale gioco della pentolaccia in piazza, con racconti e sorprese per i più piccoli. A dare avvio alla festa, lo spettacolo teatrale interattivo ispirato a un racconto orale tipico della Sardegna, “La fiaba di Peppédda e su Piràstru”, a cui seguirà l’estrazione dei biglietti che serviranno per partecipare al gioco delle Pentolacce, che prevede la partecipazione attiva del pubblico e la vincita di quattro diverse tipologie di premi. Lo spettacolo è curato dell’Associazione Culturale La Nuova Piccola Compagnia