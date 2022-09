Il 29 settembre gli Stati generali del Turismo

Giovedì 29 settembre, alle ore 10.30 nella sala Castello dell’Hotel Regina Margherita (viale Regina Margherita, 44) a Cagliari, si svolgeranno gli ‘Stati generali del Turismo”, con l’obiettivo di analizzare i flussi di stagione turistica 2022 e per un confronto sullo sviluppo della ‘Destinazione Sardegna’. La prima sessione si chiuderà alle 13, mentre la seconda si svolgerà dalle 14.30 alle 17.

“Vogliamo fare il bilancio di questa stagione e ragionare sul futuro con protagonisti della filiera, amministratori locali ed esperti, che si potranno confrontare col Presidente della Regione e alcuni assessori regionali – ha sottolineato l’assessore del Turismo, Gianni Chessa – Sarà un’ottima occasione per preparare la prossima stagione, oltre che per coordinare gli sforzi verso la realizzazione di alcuni obiettivi, tra i quali anche una definitiva destagionalizzazione dei flussi turistici. Tratteremo alcuni aspetti fondamentali, come la formazione, l’accoglienza, l’ospitalità e la certezza dei collegamenti, ma anche i problemi legati all’assistenza sanitaria e all’ambiente nei periodi di maggiore affluenza nell’Isola. Solo creando una fattiva collaborazione tra i vari attori possiamo affrontare le criticità e gestire l’ipotesi di un turismo in continua crescita”.

Sono stati invitati i rappresentanti delle associazioni di categoria, anche datoriali, gli operatori del settore, i sindaci dei maggiori comuni costieri e i direttori generali delle aziende sanitarie. Ai lavori, parteciperanno il presidente della Regione, Christian Solinas, gli assessori del Turismo, degli Enti Locali, del Lavoro e del Bilancio, Gianni Chessa, Quirico Sanna, Alessandra Zedda e Giuseppe Fasolino. Interverranno anche Andrea Delfini, fondatore del “Nero lifestyle hotels” e ceo di “Balstness”, e Salvatore Messina, economista specializzato in marketing e promozione turistica.