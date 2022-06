Ignazio Caruso presenta ADEU, il suo romanzo d’esordio

Nuova data per il festival “Dall’altra parte del mare”: martedì 21 giugno, nel Patio interno de Lo Quarter, l’autore algherese Ignazio Caruso presenterà il suo romanzo d’esordio “ADEU”, pubblicato dalla casa editrice romana Giulio Perrone editore. Ad accompagnarlo ci sarà Emiliano Di Nolfo.

Le vicende del romanzo hanno origine da un’antica leggenda della tradizione popolare sarda: un padre e un figlio in viaggio verso un monte, sulla cima del quale il figlio dovrà uccidere il padre.

Nevio ed Eloi, padre e figlio protagonisti di ADEU, vivono nella República di Cadossene, un’isola del Mediterraneo in cui il cristianesimo non si è mai diffuso e in cui tutt’oggi si professa un paganesimo senicida. Eloi ha trent’anni quando nella cassetta della posta trova la lettera: per lui e per suo padre è giunto il momento dell’Adeu. Entrambi partono quindi da Algàr, la loro città, per attraversare l’isola fino al Monte, passando per Bellòc, dove vivono la zia Smeralda e gli altri vecchi che tentano di sfuggire al proprio destino. Ma alle leggi di Cadossene, e a quelle degli Dèi, non ci si può ribellare.

Ignazio Caruso è nato a Catania nel 1987, ma ha sempre vissuto ad Alghero. Suoi racconti sono stati selezionati per il Premio Calvino Narrativa Breve e per il Premio Treccani, altri sono stati pubblicati su quotidiani e antologie. Insegnante di Lettere nelle scuole superiori, collabora con festival letterari e scrive su riviste e blog.

Il festival Dall’altra parte del mare è organizzato dall’Associazione Itinerandia con la collaborazione della Libreria Cyrano libri vino svago e con il sostegno della Regione Sardegna, della Fondazione Alghero e dell’Amministrazione Comunale di Putifigari.

