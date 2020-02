I vertici di Focus Europe ospiti a Linea Diretta

Il Presidente di Focus Europe Giuseppe Cappai, il direttore di Focus Europe Fabio Roccuzzo e l’Assessore all’Urbanistica del Comune di Alghero Emiliano Piras sono gli ospiti della quarta puntata di Linea Diretta, su Radio Onda Stereo, la trasmissione condotta da Mario Bruno e Nicola Nieddu.

Cosa è Focus Europe, l’importanza dell’Europa e l’impegno di Focus Europe per i comuni, per i giovani e per la Sardegna sono alcune delle domande alle quali risponderanno Giuseppe Cappai e Fabio Roccuzzo, mentre con l’Assessore Piras si parlerà, tra le altre cose, di Urbanistica e Puc. Da Cagliari interverrà, come di consueto, il giornalista Michele Fioraso che farà il punto sulla settimana politica in Regione. Ospite in studio Raniero Selva, già assessore del Comune di Alghero.

Linea Diretta, con la regia di Giuseppe Niolu, va in onda il sabato alle ore 9 e, in replica, domenica alle ore 11 e lunedi alle ore 8. Radio Onda Stereo trasmette sui 98.3 in Fm per Alghero e Sassari, sul Canale 10A del digitale DAB per Cagliari e Campidano e in streaming sul sito ondastereo.it .