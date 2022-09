I grandi del cinema di animazione mondiale ad Alghero per la XVII edizione del Sardinia Film Festival

Saranno sei intense giornate di cinema d’animazione e cartoon a carattere internazionale quelle che si appresta a vivere Alghero con l’edizione 2022 del Sardinia Film Festival, in programma dal 27 settembre al 2 ottobre: oltre venti ore complessive di proiezioni e quindici ore di incontri aperti al pubblico fra masterclass e presentazioni, che vedranno alternarsi una ventina di ospiti d’eccezione, scelti fra le principali figure del panorama nazionale e mondiale.

Numeri che sintetizzano il valore del cartellone di questo diciassettesimo appuntamento col premio cinematografico storicamente organizzato dal Cineclub Sassari, aperto nella serata di martedì 27 settembre da un esclusivo evento inaugurale ospitato dalle Cantine Sella&Mosca, per poi concludersi con la proclamazione dei vincitori e la cerimonia di premiazione al termine della giornata di sabato 1° settembre all’interno del Complesso Monumentale di San Francesco, nel cuore del centro storico cittadino. È questa la sede scelta per la manifestazione, che accoglierà tutte le proiezioni e gli altri appuntamenti del calendario, chiuso formalmente domenica 2 ottobre da un momento riservato agli addetti ai lavori, con una sessione di location scouting per presentare a produttori e registi il territorio algherese, quale potenziale ambientazione di future pellicole.

Il Sardinia Film festival dallo scorso anno è interamente dedicato alle produzioni animate ed ha affidato la direzione artistica al giornalista, saggista, sceneggiatore ed esperto di fumetti Luca Raffaelli, fra i massimi esponenti italiani del settore, al fianco del quale, a presiedere il premio, è stato chiamato il produttore e regista Cristian Jezdic, vicepresidente di Cartoon Italia, l’associazione delle aziende italiane di animazione.

A caratterizzare l’evento di apertura negli spazi della celebre cantina algherese, partner del festival, dopo i rituali interventi delle autorità, sarà la proiezione fuori concorso del film “L’isola di Giovanni” di Mizuho Nishikubo, prodotto nel 2014 dalla giapponese Pruduction I.G e nell’occasione presentato da Francesco Prandoni, direttore della divisione internazionale della casa di produzione di Tokyo. Seppur non recente, si tratta di un’opera resa drammaticamente attuale da una trama che narra di un’amicizia in periodo bellico, quella fra i fratelli Jumpei ed Hirota e una ragazza russa arrivata con le truppe sovietiche nel pieno dell’occupazione militare durante la Seconda Guerra Mondiale.

Dal giorno seguente, sul grande schermo allestito a San Francesco il pubblico potrà partecipare gratuitamente alla visione dei i 53 cortometraggi del concorso principale e delle 4 pellicole della sezione lungometraggi, a cui si aggiunge una selezione di opere presentate fuori concorso e una serie di classici restaurati del cartone animato statunitense, nonché masterclass, presentazioni di pubblicazioni e incontri di approfondimento.

Il Sardinia Film Festival è realizzato sotto l’alto patrocinio del Parlamento europeo e con il patrocinio del Ministero della Cultura, della Regione Autonoma della Sardegna, del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. È stato insignito anche quest’anno della Medaglia del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, riconoscimento conferito dal Capo dello Stato a iniziative ritenute di particolare interesse culturale ad espressione della sua ideale partecipazione all’evento.

La kermesse è in collaborazione con le principali realtà nazionali del settore, l’ASIFA – Associazione Italiana Film d’Animazione e Cartoon Italia, AFIC e FICC ed è sostenuto da un gruppo di preziosi partner, ad oggi costituito dall’Assessorato alla cultura della Regione Sardegna, dalla Fondazione di Sardegna, dalla Fondazione Sardegna Film Commission, da Edison e da Sella&Mosca. Il Media Partner dell’edizione 2022 è Rai Kids.