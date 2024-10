I campioni internazionali di Judo maschile sul tatami di Alghero

Il Judo internazionale ritorna ad Alghero per la 28° edizione del Trofeo Riviera del Corallo, competizione maschile a squadre, organizzata dalla società sportiva Arti Marziali Sardegna, presieduta dal maestro Gavino Piredda. L’impianto sportivo del Judo Club Alghero ospiterà, sabato 19 e domenica 20 ottobre, sette squadre europee che concorreranno per vincere l’ambito trofeo realizzato dalla Bottega Orafa di Agostino Marogna.

Sul tatami: Italia, Ungheria, Polonia, Spagna, Portogallo, Moldavia e Romania per un totale di oltre 50 atleti. Vincitrice delle ultime edizioni la Moldavia che, lo scorso anno, ha dato prova di un alto livello di spettacolo sportivo, come da pronostico. Numerosi i campioni attesi in gara che hanno calcato le scene delle ultime competizioni internazionali e che rendono il Trofeo, unico in Sardegna, ancora più ambito.

L’arrivo delle delegazioni europee è previsto per venerdì 18 ottobre, sabato mattina inizieranno le operazioni di peso degli atleti (per le categorie: 66, 73, 81, 90, +90 kg) e a seguire il sorteggio delle squadre. Il sabato pomeriggio inizio gare con eliminazione mentre la domenica mattina sarà dedicata alle finali e alle premiazioni. Il Trofeo Internazionale Riviera del Corallo è realizzato con il contributo della Regione Sardegna assessorati del Turismo e dello Sport, la Fondazione Alghero e il patrocinio del Comune di Alghero. Gli incontri saranno aperti al pubblico e visibili anche in streaming.