In tempi difficili e incerti come questi che stiamo attraversando, Casa Manno e Fondazione di ricerca Giuseppe Siotto avviano un’iniziativa volta a sostenere la Protezione Civile attraverso la sensibile disponibilità di molti artisti che doneranno uno o più lavori a prezzi simbolici. Le opere, custodite nelle sale del museo sotto la tutela del direttore e della curatrice Mariolina Cosseddu, potranno essere prenotate all’indirizzo [email protected] o acquistate direttamente tramite bonifico usando le seguenti coordinate bancarie della Regione Sardegna:

Tesoreria del Banco di Sardegna

Causale: Emergenza Coronavirus – Donazione alla Protezione Civile

IBAN IT72L0101504999000070673111

Le donazioni possono essere effettuate anche a beneficio della sede nazionale della Protezione Civile, tramite le seguenti coordinate bancarie:

Banca Intesa Sanpaolo Spa

Filiale di Via del Corso, 226 – Roma

Intestato a Pres. Cons. Min. Dip. Prot. Civ.

IBAN: IT84Z0306905020100000066387

BIC: BCITITMM

Le opere acquistate potranno essere ritirate a Casa Manno al termine dell’emergenza Covid-19 (con notifica di bonifico per le donazioni online). Gli artisti che volessero donare una o più opere possono scrivere all’indirizzo [email protected] (e in copia conoscenza a [email protected]) specificando titolo, anno di esecuzione, tecnica utilizzata, dimensioni e prezzo dei lavori. L’elenco delle opere, in continuo aggiornamento, può essere consultato sul sito di Casa Manno alla pagina https://www.casamanno.it/gocciadopogoccia-gli-artisti-supportano-la-protezione-civile o sulla nostra pagina Facebook https://it-it.facebook.com/museocasamanno.

Casa Manno ringrazia gli artisti che hanno contribuito finora all’iniziativa Gocciadopogoccia: Danilo Sini, Giorgio Urgeghe, Pietro Giovanni Deliperi, Josephine Sassu, Vincenzo Moscariello, Giulia Sale, Alessio Onnis, Bruno Petretto, Giulia Sini, Michele Marroccu, Gianni Nieddu, Vincenzo Fara, Gabriella Corso, Annalisa Masala, Massimiliano Caria, Salvatore Esposito e Ruben Moreddu.