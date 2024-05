Gli allievi dell’Alghero si laureano Campioni Regionali

Risultato importante a livello giovanile per l’Alghero che conquista il titolo regionale con l’Under 17 (Allievi). Nella finale andata di scena domenica, presso il centro Federale a Sa Rodia, i ragazzi

allenati da mister Adriano Serra, hanno vinto finale contro la Sigma Cagliari con il risultato di 4- 2. La vittoria è arrivata nei tempi supplementari e porta le firme di Mura A. (tripletta per il giovane 2007) e Manuel Sanna. Un traguardo arrivato per la seconda volta nel giro di tre anni per i giallorossi che nel 2021/22 vinsero il primo titolo e che nella passata stagione hanno sfiorato la finale. Artefice di questo doppio successo, sempre il giovane tecnico algherese Adriano Serra che bissa così un obiettivo prestigioso nel panorama regionale.

“Devo ringraziare in primis i ragazzi per aver ottenuto un risultato, attraverso la costanza e l’impegno, portando con fierezza la maglia ed i colori di Alghero sul petto, ogni domenica in ogni campo. Personalmente sono felice di aver fatto qualcosa di così importante e di averlo fatto per questi colori e ringrazio la società per avermi affidato la guida dei giovani in questi 11 anni. Sono felice di aver scritto queste pagine importanti, con impegno e umiltà” afferma Serra.

Ora per i giovani giallorossi ci sono le fasi finali nazionali, un’esperienza sportiva di altissimo valore che vedrà l’Alghero rappresentare la Sardegna. Nella prima fase i giallorossi incontreranno in un triangolare i vincitori del Piemonte (Alpignano) e quelli della Lombardia (la vincente tra Varesina e Alcione, prossime ad incontrarsi).