Gli algheresi Autosuggestion nella colonna sonora del docufilm “The Missing Boys”

Giovedì 21 marzo 2024 alle ore 18.00 negli spazi di Yaqqu in Via Antonio Piccioni, 12 a Cagliari e venerdì 22 marzo, sempre alle ore 18.00, al Teatro Spazio Bunker in Via Porcellana, 17 a Sassari, si terranno le conferenze stampa di presentazione dell’uscita in vinile della colonna sonora del docufilm “The Missing Boys”. Agli incontri parteciperanno Davide Catinari, regista del film e il produttore discografico Oderso Rubini che illustreranno nel dettaglio il nuovo progetto, intitolato “The Missing Boys – Original Film Soundtrack“ e dialogheranno con il pubblico in sala. Durante le serate sarà inoltre proiettato in anteprima nazionale uno dei teaser promozionali dell’opera cinematografica.

“The Missing Boys, A Selection of Sardinian Wave 80/89 , Original Film Soundtrack”, contestualizza ed esprime al meglio l’anima del mediometraggio di prossima uscita, scritto e diretto da Davide Catinari in collaborazione con Mario Marino, definendo uno scenario “storico” a cavallo tra musica, tendenze, vita quotidiana e sogni di una generazione trasversale a tutto, sullo sfondo di una Sardegna anni ’80 estremamente viva e fertile sul fronte artistico. La realizzazione di un disco tratto dal film risponde all’esigenza di documentare su vinile quel movimento musicale, così dinamico ed esuberante, che tra il 1980 e il 1989 ha fatto sbocciare nell’Isola una stagione feconda senza precedenti. Una tappa essenziale per la riscoperta delle radici e dell’identità, da parte di una generazione che liberava i propri impulsi creativi successivamente all’eversione sonora, estetica e ideologica del punk alla fine degli anni settanta.

“The Missing Boys – Original Film Soundtrack” raccoglie tredici brani che restituiscono al presente la straordinaria vitalità delle bands e dei movimenti musicali new wave, post punk, goth, electro degli anni ’80 in Sardegna. Un viaggio a ritroso per scoprire e per molti ricordare, la potenza di quell’onda anomala e sotterranea che ha invaso di indomabile energia città e periferie, piccoli centri e quartieri di un’isola in pieno fermento. Nella compilation e nel docu-film è presente col brano “Raving mad” anche la band algherese Autosuggestion (Virginia Farris, Stefano Idili, Massimiliano Achenza e Carlo Cecconello), gruppo in attività tra il 1987 e il 1992.

Il disco, masterizzato da Oderso Rubini, produttore discografico, scrittore e mentore riconosciuto della new wave italiana (Gaznevada, Neon, Confusional Quartet, Stupid Set) e prodotto da Simone Fringuelli per Spittle Records, etichetta specializzata in ristampe New Wave/Post Punk/Punk italiane ed estere, è disponibile da marzo 2024 distribuito da Goodfellas anticipando l’uscita del film in Italia, prevista per l’autunno, dopo le partecipazioni a diversi festival internazionali di cinema indipendente come il Glendale International Film Festival , il Madriff di Madrid e il Liftoff a Berlino. Davide Catinari, musicista, autore, promoter di eventi internazionali, direttore artistico di “Vox Day“ e fondatore dei Dorian Gray, presenta questa nuova avventura artistica con lucida riflessione: “Non per nostalgia, né per vendetta, queste sono le tracce di una generazione, strappate al tempo che le ha generate”.