Fondazione Alghero, via libera ai “Progetti Lavoras”

La Fondazione Alghero assume nuovo personale tramite il progetto regionale Lavoras. Il presidente Andrea Delogu, insieme ai componenti del Cda, ha definito le iniziative utili ad assegnare l’incarico lavorativo ad un totale di 27 figure. Si è passati dalle 21 previste dalla precedente Amministrazione al numero attuale che è maggiorato di 6 unità. Questo grazie ad un corretto calcolo economico da parte del nuovo Management volto a garantire maggiori risorse umane alla Fondazione e allo stesso tempo rientrare in quelli che sono i dettami del bando regionale.

Si tratta due progetti: il primo riguardo la valorizzazione dei beni culturali, siti archeologici e realizzazione nuovo sito web (in totale 8 assunzioni), mentre il secondo è finalizzato alla salvaguardia e fruizione dei beni culturali e dei siti archeologici del Nuraghe Palmavera e Anghelu Ruju (in totale 18 assunzioni). L’avviso ha come data di avvio quella odierna (ovvero il 29 novembre 2019), mentre il suo termine è fissato per il 5 dicembre 2019. Le iscrizioni dovranno essere perfezionate entro il 5 dicembre 2019 presso il Centro Per l’Impiego di Alghero in via Sergio Atzeni, 8 (aspal.cpialghero@regione.sardegna.it), telefono 0707593164. Pubblicazioni sul sito Sardegna Lavoro, Aspal e Fondazionealghero.eu