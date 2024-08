“Follie ecologiste”, Francesco Giubilei ad Alghero

Sabato 7 settembre ad Alghero, alle ore 18:30, presso la Sala conferenze del Polisoccorso in Via Liguria 14, si terrà la presentazione del nuovo libro di Francesco Giubilei, “Follie Ecologiste”, edito da LiberiLibri. Il libro affronta in modo critico le tendenze estreme dell’ecologismo contemporaneo, stimolando un dibattito su alcune delle questioni più rilevanti e controverse del nostro tempo. Francesco Giubilei, giovane intellettuale e editore italiano, è noto per il suo approccio incisivo e provocatorio ai temi di attualità e cultura, e offrirà al pubblico una prospettiva originale e stimolante.

L’evento rappresenta un momento di riflessione e comprensione per chiunque sia interessato a comprendere meglio le complesse dinamiche tra ecologia, politica e società nel contesto odierno. Al termine della presentazione, sarà possibile partecipare a una sessione di domande e risposte con l’autore, che sarà disponibile anche per firmare copie del libro. L’ingresso è gratuito e aperto al pubblico fino a esaurimento posti. Si consiglia di arrivare con anticipo per assicurarsi un posto.