Festa San Marco a Fertilia, ospite Roy Paci

Tre giorni di eventi, tra concerti, performance, dj set, intrattenimento a misura di famiglie e bambini, goliardia, streetfood, laboratori musicali, mercatini dell’artigianato e chi più ne ha più ne

metta, per una manifestazione che ormai è diventata uno degli appuntamenti di cartello della stagione turistica della Riviera del Corallo: a Fertilia il 25, 26 e 27 aprile torna San Marco Fest. L’edizione 2024 della festa che la borgata giuliana organizza storicamente per celebrare il proprio patrono si presenta ai nastri di partenza con un programma ricco, frutto dell’iniziativa del Comitato Festeggiamenti San Marco, della collaborazione del Centro Commerciale Naturale di Fertilia e del Comitato di Quartiere, del patrocinio di Comune di Alghero e Parco Naturale Regionale di Porto Conte, del sostegno di Fondazione di Sardegna, Fondazione Alghero e “Salude&Trigu”, il network di promozione territoriale della Camera di Commercio di Sassari, e del fondamentale supporto degli sponsor privati.

Da piazza Venezia Giulia a via Pola, sino alla panoramica piazza San Marco, il centro di Fertilia sarà teatro di una kermesse varia e movimentata, all’interno della quale non passeranno in secondo piano i motivi religiosi dei festeggiamenti, scanditi da tradizionali appuntamenti come la processione a mare e la deposizione dalle barche delle corone di fiori. Lo special guest di quest’anno sarà Roy Paci, che salirà in consolle venerdì 26 aprile per una selezione particolarmente raffinata e coinvolgente, che spazierà dal rock al funk, dal latin alla musica techno ed elettronica. Grande conoscitore della musica internazionale, live performer rodato a livello mondiale, Roy Paci è da anni un assoluto protagonista della scena italiana, che ora trasferisce il suo groove travolgente e la sua passione per il ritmo in levare in un dj set che è una vera botta di energia.

Protagonisti della prima serata, giovedì 25 aprile, saranno invece i fratelli Stefano e Michele Manca, dalla cui fantasia sono nati i tantissimi personaggi di “Pino e gli Anticorpi”, una delle più rodate ensemble comiche, che a Fertilia porteranno in scena il loto nuovo spettacolo, il cui titolo dice già tutto. “Il meglio di…” è un percorso in anni e anni di risate e di performance dal vivo, dagli inizi nei club sassaresi sino alla consacrazione a livello nazionale con Colorado Café, la puntata a Sanremo e la riuscita trasposizione cinematografica di uno stile di comicità che non ha mai perso il contatto con le sue origini e con i suoi punti di forza, rappresentati dalla capacità camaleontica dei due di dare vita a gag esilaranti.

Nella serata conclusiva, sabato 27 aprile, doppio appuntamento in rosa per celebrare la musica al femminile e il made in Sardinia. Si parte con il tributo agli AC/DC delle Dress in Black. Le cinque ragazze cagliaritane incendieranno il palco di piazza San Marco con una performance a tutto rock, come nello stile che le ha rese celebri in tutto il Paese grazie alla partecipazione nel 2021 alla finale di Italia’s Got Talent Official, il talent che va in onda in diretta su Sky e TV8. Per chiudere in bellezza, spazio alla dj Diva, partita alcuni anni fa proprio da Alghero per esportare il proprio stile nei migliori club d’Europa, a iniziare dai mitici ritrovi di Ibiza, patria europea del divertimento e del clubbing. Il suo mix di latin house e influenze reggaeton/dembow, che l’ha portata a esibirsi con artisti del calibro di Renèe La Bulgara, Fargetta, Molella, Provenzano e Dargen D’amico, farà saltare e divertire il pubblico del San Marco Festival fino a tarda sera.

Ma a Fertilia la festa inizia al mattino e va avanti per tre giorni attraverso un programma vario e articolato, che accontenta i bambini, le famiglie e tutti gli appassionati di raduni all’insegna del divertimento e della spensieratezza. Il 25 aprile ci sarà l’esibizione musicale de La Chitarreria di Antonio Fortunato, scuola di musica di Alghero, e la regata delle vasche da bagno organizzata dall’Associazione goliardica turritana, tornerà la rassegna di auto storiche in ricordo di Giuseppe Santandrea e soprattutto dopo più di vent’anni tornerà l’albero della cuccagna, il gioco a squadre ha fatto la storia della Festa di San Marco e di Fertilia.

Per tutta la tre giorni via Pola e i portici si trasformano in un grande laboratorio a cielo aperto per artigiani, antiquari, collezionisti ed espositori: un mercatino in cui creazioni home made e prodotti sardi raccontano le tradizioni di tutta l’isola. In piazza Venezia Giulia, invece, ci sarà l’area dedicata allo streetfood: il gusto tipico della Sardegna viene rivisitato in versione “da strada”. Per tutti gli interessati, è possibile consultare il programma completo della manifestazione sui canali Facebook e Instagram San Marco Fertilia e sul sito web https://fertilia.org/cff/notizie/

«Siamo felici di rinnovare un appuntamento che appartiene alla storia e all’identità della nostra comunità», afferma il presidente del Comitato, Raffaele Buo «Ma soprattutto siamo contenti di rinnovare l’appuntamento con un evento di assoluto rilievo e un programma in grado di trasformare una festa patronale in una kermesse di grande richiamo turistico», prosegue, senza trascurare di ricordare che «se ci siamo riusciti è anche merito delle istituzioni che in questi anni ci hanno affiancato e ci hanno permesso di crescere, ma anche degli sponsor, delle tante aziende e dei tantissimi volontari senza il cui sostegno questo evento gratuito non esisterebbe».