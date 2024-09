Eventi Capodanno, pubblicato l’avviso

Nuove opportunità per operatori attivi nel settore dello spettacolo e degli eventi. La Fondazione Alghero ha pubblicato l’indagine esplorativa per l’acquisizione di proposte per la programmazione di eventi e spettacoli da realizzarsi nel periodo ricompreso tra il 28 dicembre 2024 e il 01 gennaio 2025 presso il Piazzale della Pace. L’avviso completo e la modulistica è scaricabile sul sito istituzionale della Fondazione Alghero, nell’apposita sezione Avvisi e Bandi.

Fino alle ore 14:00 del 3 ottobre 2024, i soggetti indicati nell’avviso potranno inviare le proprie proposte artistiche, che dovranno essere di elevato valore e qualità. La manifestazione infatti, giunta alla sua 28ª edizione, si conferma come uno degli appuntamenti più importanti del calendario delle manifestazioni organizzate in Sardegna nel periodo invernale, con un programma che si estende per un intero mese a partire dall’8 dicembre. Il momento culminante è lo spettacolo della notte di Capodanno, pertanto oggetto dell’indagine è l’acquisizione di proposte artistiche per lo spettacolo della notte di capodanno e/o per le date immediatamente precedenti o successive.

La Fondazione Alghero riconosce alle pervenute manifestazioni il carattere di rilevante interesse pubblico, sia in una dimensione di sviluppo di un’offerta culturale cittadina qualitativamente elevata, inclusiva ed accessibile, sia in una dimensione di attrattività turistica del territorio. Le proposte potranno pervenire esclusivamente da organismi pubblici o privati, associazioni, cooperative, gruppi culturali e ricreativi e in nessun caso da persone fisiche, che abbiano comprovata esperienza per lo meno quinquennale nel settore dell’organizzazione e gestione delle iniziative di spettacolo e intrattenimento assimilabili all’oggetto dell’avviso e che siano in possesso dell’esclusività del mandato di rappresentanza artistica o della lettera di intenti relativamente al capodanno e al territorio della regione Sardegna.

I soggetti proponenti dovranno far pervenire i progetti esclusivamente tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all’indirizzo [email protected] entro e non oltre le ore 14:00 del giorno 03.10.2024. Nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura: “AVVISO PUBBLICO – PROGETTI ARTISTICI PER IL CAP D’ANY A L’ALGUER 2024/2025”. Ogni informazione in merito all’ avviso dovrà essere richiesta entro le ore 12:00 del giorno 01.10.2024 esclusivamente tramite l’indirizzo PEC [email protected].