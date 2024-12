Eredità delle donne di Casa Lussu, disponibili in streaming i brani musicali inediti 

“L’eredità delle donne di Casa Lussu. Joyce Lussu e Giovanna Serri”, il primo libro della cantautrice Claudia Crabuzza, pubblicato da Archivi del Sud lo scorso mese di ottobre, è stato accolto con grande interesse da parte del pubblico, tanto da andare in ristampa ad appena un mese dalla prima uscita. Per ringraziare della calorosa accoglienza, l’autrice ha deciso di rendere disponibili in streaming i brani musicali inediti composti appositamente per accompagnare quest’opera: si tratta di due testi tratti dalle traduzioni di Joyce Lussu, “Fuoco e ritmo” del poeta angolano Agostinho Neto e “Lettera dal carcere” del poeta turco Nazim Hikmet (per gentile concessione di Robin Edizioni) e della poesia in sardo “Deu votu s’arrubiu vessillu” di Orlanda Sassu e Efisio Sanna. Le musiche originali sono di Claudia Crabuzza (voce, chitarra acustica e guitalele) accompagnata da Dilva Foddai (organetto).

I brani, registrati e mixati da Bachisio Ulgheri, sono disponibili su tutte le piattaforme digitali (CLICCA QUI) e nel canale YouTube di Claudia Crabuzza. Il libro è il risultato di una tesi di laurea magistrale discussa dall’autrice presso l’Università di Sassari e mette in luce il rapporto tra Joyce Lussu e Giovanna Serri, l’una attivista e intellettuale, compagna di Emilio Lussu, l’altra contadina e tessitrice, che ha gestito per cinquant’anni la casa e i terreni della famiglia Lussu. Insieme a loro si scopre il patrimonio culturale e storico del paese di Armungia, con l’esperienza virtuosa dei

musei locali. Una storia che si può leggere come un saggio di ricerca o come una saga familiare, dove il genius loci della casa sembra guidare le vicende umane in direzioni contrarie e anticonformiste.

Claudia Crabuzza è cantautrice, nata ad Alghero nel 1975, è laureata in Mediazione Linguistica e in Lingue e Culture della Sardegna all’Università di Sassari. Voce della band Chichimeca dal 2000, con il primo disco solista Com un soldat in catalano di Alghero ha ricevuto la Targa Tenco per il dialetto e le lingue minoritarie. L’ultimo lavoro discografico Grazia, la madre, è un omaggio alle opere di Grazia Deledda. Questo è il suo primo libro. Il libro è distribuito da Agenzia Fozzi ed è disponibile in tutte le librerie e piattaforme online.

Per informazioni: [email protected] / tel. 3770995520 / www.archividelsud.eu