Ennesimo incidente all’incrocio tra via Mazzini e via Vittorio Veneto

Ennesimo incidente, nella notte tra domenica e lunedì, all’incrocio tra via Mazzini e via Vittorio Veneto. Intorno all’una due auto si sono scontrate, probabilmente per una mancata precedenza.

Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 ma le persone a bordo dei due mezzi, tutte donne, non hanno riportato fortunatamente gravi ferite. Proteste dei residenti per la pericolosità dell’incrocio, soprattutto per l’assenza di segnaletica orizzontale, ormai scolorita.