Emergenza Covid, al via lo screening per gli studenti

Al via la campagna di screening rivolta agli studenti delle scuole primarie e secondarie dell’Isola, per la rilevazione di eventuali casi di positività al Covid-19 in vista della ripartenza dell’attività didattica al termine della pausa per le festività.

Ieri mattina a Cagliari, al deposito della Protezione Civile alla Fiera della Sardegna, è partita la distribuzione dei test antigenici ai Comuni e alle Asl. Le operazioni sono coordinate dalla Asl8 di Cagliari. Diversi i centri dell’Isola in cui è già partito il monitoraggio su base volontaria grazie alla collaborazione dei sindaci.