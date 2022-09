Elezioni: ecco i 16 eletti in Sardegna

Anche in Sardegna l’affermazione del centrodestra è stata netta. Intanto con un vero e proprio en plein nei collegi uninominali: alla Camera nel collegio di Cagliari eletto il deputato uscente Ugo Cappellacci di Forza Italia, nel sud Sardegna l’assessore regionale dell’Ambiente Gianni Lampis (in quota Fratelli d’Italia), a Oristano-Nuoro eletta Barbara Polo (anche lei di Fratelli d’Italia), e nel collegio Sassari-Olbia il consigliere regionale della Lega Dario Giagoni. Al Senato, nel collegio sud Sardegna è stata eletta la coordinatrice regionale di Fratelli d’Italia, Antonella Zedda, mentre nel collegio nord Sardegna eletto l’ex presidente del Senato Marcello Pera.

Per quanto riguarda gli eletti con il sistema proporzionale, al Senato per il centrodestra andrà Giovannino Satta considerando che Antonella Zedda è stata eletta all’uninominale, per il Pd Marco Meloni mentre per il Movimento 5 Stelle Ettore Licheri – eletto anche in Toscana – dovrebbe lasciare il posto a Sabrina Licheri.

Alla Camera tre seggi ulteriori seggi andranno al centrodestra, nello specifico risultano eletti per Fratelli d’Italia il deputato uscente Salvatore Deidda e il consigliere regionale Francesco Mura, e per Forza Italia Pietro Pittalis. Per quanto riguarda il centrosinistra andranno a Montecitorio Silvio Lai (Pd) e Francesca Ghirra )Alleanza Sinistra-Verdi), che strappa il seggio alla deputata uscente del Pd Romina Mura. mIl M5s si afferma con Emiliano Fenu e Susanna Cherchi, che passa a seguito dell’ufficialità dell’elezione di Alessandra Todde nella circoscrizione Lombardia 2.