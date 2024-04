Educazione alla Pace, ‘Maestrale’ incontra gli studenti del “Roth”

Giovedi 11 aprile, alle 10.30, nell’Auditorium dell’Istituto Tecnico Roth di Alghero, in via Diez, ci sarà un interessante momento di dialogo fra i partecipanti alla scuola di formazione “Maestrale” e

gli studenti delle quinte classi del “Roth”. L’incontro, alla luce di quanto sta avvenendo nel mondo, una vera e propria guerra mondiale a pezzi, si presenta alquanto interessante, soprattutto per consolidare un percorso di educazione alla pace.

Per animare la discussione e portare una qualificata esperienza sul campo, farà da relatore il Dottor Francesco Manca, già alto funzionario dell’ONU, per anni al vertice politico dell’UNFIL, la missione ONU nel sud del Libano, uno dei maggiori esperti sulla situazione del Medio Oriente e della politica internazionale. A dialogare con lui ci sarà Sergio Nuvoli, Presidente di CORECOM Sardegna, giornalista specializzato in comunicazione istituzionale nella Pubblica Amministrazione e docente nel corso di laurea in produzione multimediale dell’Università di Cagliari. Farà gli onori di casa il dirigente scolastico del “Roth”, il professor Angelo Parodi.

Particolarmente interessante sarà dialogare sul ruolo delle Nazioni Unite e sulla sua autorevolezza, in un forte momento di crisi internazionale. L’ONU si appresta a varare il Patto sul futuro, a favore delle nuove generazioni, tema sensibile per la Scuola di Formazione algherese che ha già all’attivo un importante stage a Bruxelles, al Parlamento Europeo, e lavora per gli obiettivi di sostenibilità dell’Agenda 2030 dell’ONU.