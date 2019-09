E’ tutto pronto per i Diecimila e la mezza maratona

L’esercito dei mille è pronto ad invadere e colorare le strade di Alghero. Edizione a triplo zero in fatto di iscritti per la mezza maratona di Alghero che, assieme ai Diecimila e alla 10km non competitiva, supererà i numeri registrati dodici mesi fa. E lo fa con il botto: oltre 800 gli iscritti per le competizioni ufficiali mentre per la 10km aperta a tutti i non tesserati ci sarà spazio fino a domenica poco prima del via. Ai nastri di partenza oltre mille runner in rappresentanza di ottanta società e gruppi sportivi isolani e non, runcard nonché la presenza dei ragazzi del Progetto Filippide che animeranno la 10km affiancati dalle rispettive guide.

“Nonostante un periodo caratterizzato da un calo generalizzato delle iscrizioni e alla contemporanea diminuzione dei voli – spiegano dalla dirigenza dell’Alghero Marathon – abbiamo superato i numeri dello scorso anno. Siamo davvero felici di aver raggiunto questo traguardo. Oltre mille al via e un indotto totale di oltre 3500 persone. Numeri che ci inorgogliscono e spingono a fare ancora meglio.”

E’ la terza edizione dei Diecimila e della mezza maratona sorta nel 2017 prendendo il posto della CorriAlghero nata dieci anni prima. Partenza domenica 29 settembre da piazza Sulis alle ore 9,30. Ad organizzare l’evento i padroni di casa dell’Alghero Marathon con il patrocinio del Comune di Alghero, Fondazione Alghero, Coni Sardegna e l’approvazione della Fidal Sardegna. Verrà assegnato il titolo regionale dei 10km e saranno messi in palio punti fondamentali per le classifiche del Master on the Road 2019 prima dell’ultimo appuntamento del 6 ottobre.

Tra i nomi di spicco al via quello più altisonante è Giorgio Calcaterra che dopo essersi cimentato il mese scorso nel “Dal mare alla montagna” ha accettato con piacere l’invito dei bluerunner algheresi. Tra gli iscritti Claudia Pinna, vincitrice del titolo europeo master su 5000 e 10000 metri nonché sei titoli italiani in varie distanze, Manuela Manca e Raimonda Nieddu.

Nutrita la rappresentanza comasca grazie a circa cinquanta atleti dell’Athletic Lario capitanati dal presidente Luigi Puggioni ai quali l’Alghero Marathon, dando vita ad un gemellaggio, riserverà una t-shirt tecnica “limited ediction” contrassegnata dalla scritta #Como#Alghero#Ajò.

Scelti i pacer che aiuteranno gli atleti a raggiungere i propri obiettivi in termini di tempi: 1h30’ con Pietro Paschino (Alghero Marathon) e Salvatore Morittu (Alguerunner), 1h40’ con Giorgio Quinto Santamaria (Podistica Sassari); 1h50’ con Marco Monetti (Como) e Lorenzo Sanna (Atletica Porto Torres), 2h con Vincenzo Monti (Sos Iddanoesos) e Angelo Cadoni (Ittiri Canneddu).

Sabato 28 settembre presso Lo Quarter, largo San Francesco, proseguiranno per tutto il giorno le iscrizioni alla 10km non competitiva e si potranno ritirare i pacchi gara ed il pettorale con il chip mentre domenica 29, giorno della gara, sempre a Lo Quarter si potranno perfezionare le iscrizioni (dalle 8 alle 9) della non competitiva che scatterà alle 10. Dalle 6 del mattino di domenica lo staff dell’Alghero Marathon, un nucleo composto da quaranta persone, darà vita al villaggio di partenza in piazza Sulis dove saranno predisposti gazebi per il riscaldamento pregara a ritmo di musica curato dal Crossfit Jailbreak Alghero, un baby parking con gli operatori specializzati della ludoteca Spazio Bimbi, Marameo e centro per infanzia L’Aquilone, spazi appositi per effettuare i massaggi pre e post gara nonché quelli dei partner 2019 ProAction e Hoka one one e l’area dedicata al ristoro post gara con acqua, frutta fresca ed integratori.

Ogni finisher della 10km competitiva e della 21km riceverà la medaglia. Dalle ore 13 inizieranno a Lo Quarter le premiazioni dei Diecimila (primi tre maschili e femminili) e mezza maratona (primi cinque maschili e femminili). Dopodiché sarà allestito il pranzo con pasta party e Ichnusa per il cui accesso occorrerà indossare il braccialetto ed il buono che verrà consegnato nel pacco gara. Sempre a Lo Quarter sarà possibile depositare gratuitamente i bagagli. Sarà un’edizione totalmente plastic free con l’utilizzo ai rifornimenti di bicchieri biodegradabili.

Sarà possibile scaricare l’App Endu Pix indicando il numero di pettorale per poter ricevere gratuitamente la fotografia scattata durante l’evento. Le previsioni meteo parlano di cielo coperto con 20° e tasso di umidità superiore al 90% per l’inizio della manifestazione.

Percorso totalmente pianeggiante adatto a chi vorrà perfezionare il primato personale con unico tratto in salita (km 9.5 e 20.5) lo Scalo Tarantiello di poco meno di 200 metri. I rifornimenti di acqua e integratori saranno ogni 5km mentre lo spugnaggio ogni 2.5km

Percorso 21Km, partenza ore 9.30: Piazza Sulis, Via XX Settembre, Via Sassari, Via Garibaldi, Via Lido, Viale I maggio, Via Lido, Via Garibaldi, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, Piazza Sulis, Lungomare Dante, Piazza Sulis, Via XX Settembre, Via Sassari, Via Garibaldi, Via Lido, Viale I maggio, Via Lido, Via Garibaldi, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, arrivo Piazza Sulis.

Percorso 10Km, partenza ore 9.30: Piazza Sulis, Via XX Settembre, Via Sassari, Via Garibaldi, Via Lido, Viale I maggio, Via Lido, Via Garibaldi, Via Sassari, Via Simon, Largo San Francesco, arrivo Piazza Sulis.