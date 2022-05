Dove andare in Sardegna? Tre tappe da non perdere

Chi non ama la Sardegna? È la meta perfetta per chiunque abbia intensione di godersi un po’ di sano relax ma che al contempo non vuole perdersi la scintillante vita notturna e mondana. Meta per famiglie o destinazione perfetta per organizzare vacanze per single, la terra Sarda non delude mai. Dire quale sia la zona più bella dell’isola è difficile, ma di sicuro chi non ha mai fatto un salto in Sardegna non può lasciarsi sfuggire queste fantastiche tappe. Siamo nella parte nord dell’isola, una delle più affollate d’estate anche per via della notorietà di alcune zone particolarmente note per essere frequentate soprattutto da giovani in cerca di divertimento.

San Teodoro

A nord-est troviamo San Teodoro nota per le sue spiagge mozzafiato e le tantissime baie e calette dall’acqua cristallina. A pochi minuti da Olbia, per cui vi si può facilmente arrivare sia con nave che con aereo, è tra le mete estive più gettonate. Cala Brandinchi è una delle spiagge più belle, soprannominata anche la piccola Tahiti. Spiaggia bianca finissima, acqua limpida e turchese contornata da un piccolo bosco di pini mediterranei. Per chi vuole avventurarsi e praticare un po’ di sano sport, Cala Girgolu è la destinazione perfetta. Preferibilmente raggiungibile in canoa o pedalò, tra le spiagge più instagrammabili quella del Tartarughe e quella delle Vacche. Essendo molto piccole, è raccomandabile arrivare presto la mattina così da esser sicuri di trovare posto. In quanto a vita notturna, San Teodoro offre ogni tipo di divertimento. Piano bar, musica dal vivo, bancarelle notturne, discoteche e cocktail bar. C’è solo l’imbarazzo della scelta!

Golfo Aranci

Meta molto in voga negli ultimi anni è Golfo Aranci, leggermente più a nord di San Teodoro, penisola che termina con il promontorio di Capo Figari. Ideale per chi ama il trekking, altra caratteristica di Golfo Aranci è avere le spiagge a due passi dal centro della città. L’acqua color smeraldo di Cala Moresca ai piedi del promontorio Capo Figari, oltre ad uno splendido panorama regala la possibilità di visitare i vecchi ruderi della Batteria Militare Luigi Serra, raggiungibili attraverso un sentiero avvolto nella natura. Per quanto riguarda le attività serali, sono numerose le feste in spiaggia alle quali ci si può unire. A pochi chilometri di distanza invece, ci sono alcune delle discoteche più famose e rinomate dell’isola come il Country Club di Porto Rotondo o il Billionaire di Porto Cervo.

Alghero

Spostandosi nella parte nord-occidentale della Sardegna troviamo Alghero, una città piena di meraviglie naturali e culturali. A tal proposito, sono diverse le escursioni che si possono prenotare per osservare le meraviglie nelle vicinanze. Tra queste le Grotte di Nettuno, il nuraghe di Palmavera. Il centro storico è davvero caratteristico. Piccole stradine con tantissimi negozietti dove acquistare souvenir tipici o corallo rosso, simbolo di Alghero. Il lungo mare, contornato dai resti dei bastioni e delle torri dell’antica fortezza di Alghero, è il punto ideale dove sedersi a sorseggiare un cocktail, ascoltare musica e osservare il male. L’ora dell’aperitivo è indubbiamente quella più bella dove potersi rilassare dopo una giornata di mare. Parlando proprio di mare, conviene prendere la macchina e dopo circa un’ora ci si potrà tuffare in una delle spiagge più belle della cosa, La Pelosa. La sabbia bianca ed il mare cristallino rendono il paesaggio davvero suggestivo.

Come arrivare

Per chi sceglie di arrivare sull’isola con la nave i porti di approdo a nord sono Olbia e Porto Torres con le partenze principali da Civitavecchia, Genova, Piombino, Livorno e Napoli. Se si preferisce volare gli aeroporti dove arrivare sono due: Alghero e Olbia.