Dopo 3 anni di pausa ritornano i Focs de Sant Joan

Dopo 3 anni di pausa la Proloco Alghero – Riviera del Corallo, presenta una nuova edizione de Los Focs de Sant Joan, dedicata alla rinascita e al rinnovamento dei legami di amicizia e non. L’evento festivo, rinnovato nella sua struttura, è un omaggio alla luce dopo il buio, alla guarigione. La fiamma del Canigò rafforza il legame di Alghero con la Catalogna e lo fa con la partecipazione dei “maestri del fuoco”, i Corre Focs Malefica de Coll di Barcellona. Il gruppo folk tipico della Catalogna, “corre” con il fuoco esibendosi in uno spettacolo pirotecnico (a distanza di sicurezza) che esalterà il potere del fuoco e del grande falò di San Giovanni.

Lo spettacolo, curato da Chiara Murru in ogni sua parte, ha una drammaturgia che segue ed esalta il sole e il FOC in quella che è la giornata più lunga dell’anno. Elementi ricorrenti ,come da tradizione, il sole e la luna, il solstizio, la luce, le erbe curative e altri momenti fondamentali del rito, prima dell’atteso salto del fuoco. Strutturato tra sacro e profano, lo spettacolo segue il calare del sole e il giungere della notte. Si divide in 2 momenti: prima e dopo il tramonto, prima e dopo il buio. La prima parte si svolgerà tra l’acqua e la spiaggia e coinvolgerà i partecipanti in alcuni momenti emozionanti e commoventi, che saranno accompagnati dalle voci di 2 cori, quello maschile di Santu Lussurgiu e quello femminile di Dorgali. I cori partecipano per la prima volta a un evento festivo di questo tipo, e i loro componenti svolgeranno anche il ruolo di attori.

Nella prima parte dello spettacolo sarà protagonista anche la Vela Latina, insieme a numerosi figuranti appartenenti alla comunità scolastica della città. Lo spettacolo prevede, tra gli altri, un momento dedicato alla memoria del mare, ai migranti che perdono la vita in quel viaggio della speranza nel Mediterraneo, il Mare Nostrum. In maniera fluida e naturale si arriverà così al momento tanto atteso dell’accensione del fuoco durante il quale i 15 “demoni” catalani, giocando e correndo con il fuoco, renderanno spettacolare il momento che precede il salto del fuoco.

L’vento del 23 Giugno 2023 è curato da SpazioT con la regia Chiara Murru e la partecipazione di CorreFocs Malèfica de Coll (Barcellona); Su Cuncordu e’ Santa Rughe (Coro dell’Arciconfraternita di Santa Croce) Santu Lussurgiu; Coro Ilune diretto da Alessandro Catte (Dorgali); Vela Latina / Lega Navale Alghero; Banda Dalerci. Dal porto i partecipanti, preceduti dalla Banda Dalerci, raggiungeranno il Lido di San Giovanni. Da lì prenderà il via l’evento festivo nella sua rinnovata versione. I Focs de Sant Joan sono organizzati dalla Proloco Alghero Riviera del Corallo (che ha recentemente rinnovato le sue cariche sociali con Ennio Asuni presidente, Massimo Pintus vicepresidente, Antonio Fois tesoriere e Alberto Sechi segretario) con la collaborazione di SpazioT e il contributo della Fondazione Alghero, della Fondazione di Sardegna e il Patrocinio del Comune di Alghero.

Dal 22 al 25 giugno, inoltre, nel Lungomare Barcellona si terrà la “Mostra dell’Artigianato di Sant Joan”, che farà da cornice al tradizionale rito del comparatico: quattro giorni di festa, musica e spettacoli con DJ set, mercatini e street food con prodotti tipici del territorio. Per l’allestimento degli spazi è in corso una manifestazione d’interesse (la documentazione è disponibile sul sito https://www.focsdesantjoan.it/ ): le aziende del settore artigianato e alimentare, infatti, potranno candidarsi per esporre i propri prodotti.

La Mostra si terrà presso il Lungomare Barcellona (Fronte spiaggia di San Giovanni) da giovedì 22 – domenica 25 giugno.

Ecco il programma:

venerdì 23 giugno

ore 18:30- 19.00 | Banchina Dogana

Ritrovo dei candidati e partenza verso il Lido di San Giovanni

ore 19:30 – 20.00 | Lungomare Barcellona / Fronte spiaggia di San Giovanni

Celebrazioni dei Focs de Sant Joan sulla spiaggia con accensione falò e rito del comparatico.

ore 22.00 – Lungomare Barcellona / Fronte spiaggia di San Giovanni

Concerto “Abbadream”

sabato 24 giugno

Lungomare Barcellona / Fronte spiaggia di San Giovanni

ore 21.00 – Concerto “Volo Libero”

ore 22.00 – Concerto “Pauz & Friends”

ore 23 – dj set