Distretto Rurale di Alghero, avanti con il progetto

Lunedì a Guardia Grande si è tenuto l’incontro di chiusura del primo ciclo di incontri per la costituzione del Distretto Rurale Alghero, uno degli strumenti più importanti e adeguati per lo sviluppo locale, in linea con la Legge Regionale 16/2014. La nuova metodologia di programmazione per sviluppo del territorio dal basso e in modo inclusivo, che facilità la costruzione di una rete tra il mondo agricolo e tutti i soggetti economici e sociali oltre che istituzionali del territorio, è arrivata alla fase di chiusura del primo ciclo di sei incontri di animazione territoriale.

Ora il procedimento prevede il riconoscimento da parte della Regione de Distretto di Alghero, a cui seguirà un fase di realizzazione del progetto che ha la finalità di integrare l’agricoltura con le altre attività economiche, quali turismo, commercio, servizi. La concertazione ha visto il coinvolgimento delle rappresentanze economiche, sociali e istituzionali della comunità algherese, che sono le vere protagoniste di un percorso partecipato nel quale tutti sono sono stati chiamati a dare il proprio contributo. Il Distretto Rurale sarà una vera agenzia di sviluppo caratterizzata da un’identità storica e territoriale omogenea derivante dall’integrazione tra attività agricole e altre attività locali, nonché la produzione di beni o servizi di particolare specificità, coerenti con le tradizioni e le vocazioni naturali e territoriali.

“Un passo importante che da oggi ci mette nelle condizioni di programmare lo sviluppo in un’area come la nostra con una caratterizzazione agricola forte – commenta il Sindaco Mario Conoci – L’iniziativa che ci vede impegnati – aggiunge – si configura come tratto qualificante del nostro programma che vuole sostenere le importanti attività agricole che fanno capo alla vite, all’olivo, alla coltivazione orticola ed a quella florovivaistica. Tutte attività che possono rappresentare, e già sta accadendo con risultati apprezzabili, un importante ambito di opportunità anche per l’imprenditoria giovanile algherese per la costituzione di nuove imprese in ambito agricolo e nei settori ad esso collegati”.

All’incontro di lunedì hanno preso parte l’Assessore alle Attività Produttive Giorgia Vaccaro, il Direttore del Parco di Porto Conte Mariano Mariani, i dirigenti del Comune di Alghero coinvolti nel procedimento. Presenti anche i Sindaci di Villanova Monteleone e Uri, Vincenzo Ligios e Lucia Cirroni e il rappresentante di Agris. Fondamentale il coinvolgimento dell’Agenzia Laore Sardegna per la necessaria assistenza tecnica relativa all’applicazione delle direttive, ma anche il coinvolgimento dell’Università di Sassari, nel solco di una rinnovata collaborazione con l’Amministrazione.

“L’occasione è importante – afferma l’Assessore Vaccaro – inizia ora la fase della costituzione del Distretto con un progetto frutto della concertazione che unisce tutte le componenti attive: mondo agricolo, privati, il mondo economico locale, che insieme dovranno costruire un percorso concreto con strumenti finanziari adeguati”.