“Decreto Salva Casa dimenticato, danni immensi per i sardi”

Il Gruppo consiliare di Forza Italia ha proposto un Ordine del Giorno (primo firmatario il Capogruppo Tedde) che punta il dito sulle “negligenze del Sindaco Cacciotto e della Presidente Todde” in relazione al recepimento del Decreto Salva Casa”. Il 28 luglio 2024 è entrata in vigore la legge di conversione del decreto “Salva casa”. La norma, fortemente attesa dalla comunità nazionale, prevede forti innovazioni al Testo unico dell’edilizia, tese a stimolare l’economia, a ridurre l’emergenza abitativa e a creare occupazione utilizzando la leva della semplificazione procedimentale e della incentivazione dell’edilizia in Italia. Anche snellendo i procedimenti tesi ad ottenere i permessi di costruzione e avviare lavori di ristrutturazione. E riducendo le superfici e le altezze dei locali necessarie per ottenere l’abitabilità.

Le Regioni Campania, Emilia-Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Umbria, Veneto e Sicilia, alcune con legge e altre con circolari e atti di indirizzo hanno fornito indicazioni circa l’applicazione delle nuove disposizioni. Anche il Comune di Roma con propria Circolare ha fornito chiarimenti. “La Giunta Todde a far data dal luglio dello scorso anno è ancora al palo sul recepimento delle novità normative nazionali, cosa che attua una odiosa disparità di trattamento dei cittadini sardi che non possono fruire delle novità normative così come accade nelle regioni italiane che hanno introdotto le novità nel loro ordinamento. Con un circostanziato Ordine del Giorno Forza Italia impegna il Sindaco Cacciotto a predisporre in tempi brevi con l’ausilio dell’Avvocatura comunale e della struttura tecnica dell’edilizia privata una circolare che contenga chiarimenti e indirizzi sulla falsariga di quanto già deliberato dal Comune di Roma. E a rendersi parte diligente e a fare azione di convincimento affinché i Sindaci della Città Metropolitana intervengano con determinazione sulla Giunta Todde perché proponga al Consiglio Regionale un Disegno di legge di recepimento in Sardegna del “decreto salva casa”. E’ profondamente ingiusto che i cittadini sardi vengano sperequati rispetto all’applicazione di una norma che porterebbe indubbi benefici alla Sardegna –chiudono gli esponenti di Forza Italia”-.