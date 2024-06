Da luglio a settembre “Musica d’estate” ad Alghero

Venti appuntamenti per tre mesi di musica in compagnia di artisti di rilievo internazionale: è questo il cartellone della nona Stagione concertistica “Musica d’estate” organizzata ad Alghero dall’Associazione “Amici del Conservatorio – Orchestra filarmonica della Sardegna” e la direzione artistica di Antonio Puglia. Tutti i concerti si terranno nel chiostro di San Francesco alle ore 21.

Si parte lunedì 1° luglio con il duo Francesco Girardi (flauto) e Pierluigi Camicia (pianoforte) che in “Viva l’Italia” proporranno un programma tutto di compositori nazionali, con brani di Donizetti, Alassio, Rota, Morricone, Castelnuovo-Tedesco e Santucci. Si prosegue poi il 5 luglio con il Trio Sznen, composto da Cristian Musio (violino), Fernando De Cesario (clarinetto) e Alessandro Lucchetta (pianoforte) e il 7 luglio con il recital pianistico di Alessandro Marano. Il 13 luglio il pianista Matteo Taras accompagnerà il sassofono di Devroop Karendra, mentre il giorno seguente, domenica 14, è in programma “Cantar d’amore” con il soprano Cristina Nadal insieme al pianista Vito Clemente. Sabato 27 “Aria di barocco tedesco” con Giorgio Matteoli al flauto dolce e Pietro Pardino alla fisarmonica, mentre lunedì 29 chiuderà gli eventi di luglio il pianista e compositore Roberto Piana.

I concerti di agosto inizieranno il 5 con il Trio Dumka, formato da Carmina Morella (violino), David Fons (viola) e Carlos Appelaniz (pianoforte). Il 7 spazio al Duo Pianistico Italiano con Marco Schiavo e Sergio Marchegiani. Il 21 agosto “Solisti all’opera” con Giuseppe Nova (flauto), Antonio Puglia (clarinetto) e Mariano Meloni (pianoforte) e il 24 il recital pianistico di Paolo Rinaldi. Il clarinetto di Rocco Debernardis e il pianoforte di Leo Binetti saranno protagonisti il 26, mentre il 28 il baritono Domenico Balzani e la pianista Francesca Tosi daranno vita a un recital operistico. Il Coro maschile “Pro Arte Alghero” diretto dallo stesso Balzani si esibirà il giorno 29, mentre il 31 toccherà al “Clariverso Trio” con Palma di Gaetano (flauto), Giordano Muolo (clarinetto) e Danilo Panico (pianoforte).

A settembre si comincia il 2 con “I suoni di Pan”, con Pino Nese (flauto), Cristian Nese (ottavino) e Gabriella Orlando (pianoforte). Giovedì 5 concerto del duo pianistico Sena Fini-Piero Giorgini, il 6 flauto e pianoforte con Luisa Sello e Aurora Sabi. Sabato 7 “Donne all’Opera” con il soprano Silvia Di Falco e la pianista Angela Ignacchiti. Chiuderà la Stagione lunedì 9 settembre il Klaviol Trio, “Tra teatro, cinema e altre contaminazioni” con Giambattista Ciliberti (clarinetto), Flavio Maddonni (violino) e Piero Rotolo (pianoforte).

I biglietti, al costo di 8 euro a serata (ridotto 5 euro), sono in prevendita al complesso monumentale San Francesco ad Alghero in via Carlo Alberto, dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 19. Per informazioni contattare il numero 3516428081.