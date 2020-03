Covid-19, in Sardegna oltre 13mila autodenunce

Sono 13.300 le persone che si sono autodenunciate all’Unità di crisi dall’entrata in vigore della prima ordinanza del Presidente della Regione Christian Solinas. Il dato comprende i residenti in Sardegna e i non residenti.

In serata è stato registrato un sospetto caso di coronavirus al Sirai di Carbonia. Il pronto soccorso, in attesa di accertamenti, ha sospeso tutte le prestazioni.