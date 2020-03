Coronavirus, sono quasi 300 i contagiati in Sardegna

Ottantasette casi in più rispetto alla giornata di ieri. Sono i dati rilevati dall’Unità di crisi regionale nell’ultimo aggiornamento. In totale nell’Isola sono stati eseguiti 1.912 test. I pazienti ricoverati in ospedale sono in tutto 71, di cui 15 in terapia intensiva, mentre 217 sono le persone in isolamento domiciliare. Il dato progressivo dei casi positivi comprende il primo paziente guarito e altri due clinicamente guariti. Due i decessi nell’Isola dall’inizio dell’emergenza.

Sul territorio, dei 293 casi positivi complessivamente accertati, 43 sono stati registrati nella Città Metropolitana di Cagliari (+2 rispetto all’ultimo aggiornamento), 8 (+1) nel Sud Sardegna, 4 (+1) a Oristano, 22 (+1) a Nuoro e 216 (+82) a Sassari.

Molti dei contagi nell’sola sono avvenuti negli ospedali. La percentuale degli operatori sanitari contagiati è pari quasi alla metà dei sardi risultati positivi al coronavirus. L’assessore alla sanità Mario Nieddu è intervenuto non negando le difficoltà: “Non stiamo subendo niente di diverso rispetto a quello che accade in altre regioni. Forse abbiamo qualche medico contagiato in più, ma ci può stare. È un’evenienza incontrollabile. Se qualcuno ha sbagliato è giusto che paghi” – ha aggiunto.