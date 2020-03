Coronavirus, negativi i tamponi al San Francesco di Nuoro

Hanno dato tutti esito negativo al Covid-19 anche gli ultimi tamponi effettuati sul personale del San Francesco di Nuoro. Tocca quota 45 il numero dei contagi da coronavirus in Sardegna. Di ieri mattina gli ultimi due a Cagliari e in serata altrettanti a Sassari e Alghero.

Questa mattina è stato chiuso per quarantena il pronto soccorso dell’ospedale di San Gavino, dove sono in corso delle verifiche per un caso sospetto.