Coronavirus, in Sardegna 479 nuovi casi e 12 decessi

Sono 16.997 i casi di positività al Covid-19 complessivamente accertati in Sardegna dall’inizio dell’emergenza. Nell’ultimo aggiornamento dell’Unità di crisi regionale si registrano 479 nuovi casi, 199 rilevati attraverso attività di screening e 280 da sospetto diagnostico. Si registrano 12 decessi (362 in tutto): 7 uomini e 5 donne in un’età compresa fra 32 e 91 anni. Le vittime: nove residenti nel nord dell’Isola, due nella Città Metropolitana di Cagliari e una nella provincia del Sud Sardegna.

In totale sono stati eseguiti 335.643 tamponi con un incremento di 4.834 test. Sono invece 517 i pazienti attualmente ricoverati in ospedale in reparti non intensivi (+12 rispetto al dato di ieri), mentre è di 67 (+4) il numero dei pazienti in terapia intensiva. Le persone in isolamento domiciliare sono 10.808. Il dato progressivo dei casi positivi comprende 5.193 (+129) pazienti guariti, più altri 50 guariti clinicamente. Sul territorio, di 16.997 casi positivi complessivamente accertati, 3.556 (+116) sono stati rilevati nella Città Metropolitana di Cagliari, 2.708 (+81) nel Sud Sardegna, 1.360 (+68) a Oristano, 2.814 (+136) a Nuoro, 6.559 (+78) a Sassari.

Prima della fine della settimana alcune Regioni italiane potrebbero cambiare colore: Puglia, Liguria e Basilicata sono le Regioni in zona arancione che rischiano di passare alla zona rossa. Invece il Veneto da zona gialla potrebbe entrare nella zona arancione cosi come il Lazio e anche della Sardegna. L’isola infatti è sotto sorveglianza e il rischio di maggiori restrizioni si avvicina : venerdì ci sarà un nuovo monitoraggio del ministero della Salute che andrà a ridefinire le fasce di rischio. Uno degli indicatori decisivi per la classificazione delle Regioni è quello delle terapie intensive. La media nazionale di occupazione dei posti letto è del 42%, nell’Isola la percentuale è del 37%, dato che nell’ultima settimana è aumentato di 7 punti.