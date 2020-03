Coronavirus, in 11mila in fuga dal Nord alla Sardegna

Sono 11mila le persone arrivate dal Nord che si sono autodenunciate sulla piattaforma informatica predisposta dalla Regione per monitorare e controllare le aperture delle seconde case dell’Isola, prima in Italia per flussi turistici d’estate. I numeri – riportati dall’Ansa – dicono che gli arrivi attuali sono paragonabili a quelli degli italiani che scelgono la Sardegna nei mesi di luglio e agosto. Per chi è arrivato nell’Isola dal 24 febbraio in poi dalle zone rosse, è previsto l’isolamento in casa per 14 giorni per chi non ha alcun sintomo. Per chi invece li manifesta si applicano i protocolli sanitari già collaudati.