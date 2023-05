Conto alla rovescia per il Birralguer

Nella Riviera del Corallo è iniziato il countdown per il Birralguer – Sardinian Craft Beer Festival 2023. Il più longevo evento dedicato alle birre artigianali in Sardegna compie 10 anni e giunge alle 17esima edizione. Un format di successo in cui birra artigianale, musica dal vivo e street food sono i pilastri fondamentali. La location è – per il secondo anno consecutivo – il Piazzale della Pace: spazio ampio fronte porto di Alghero alle spalle della ruota panoramica. Le date coincidono con il grande ponte della Festa della Repubblica, da giovedì 1 a domenica 4 giugno: il lungo fine settimana che dà il via alla stagione turistica della Riviera del Corallo.

Per festeggiare questi primi 10 anni di attività gli organizzatori – l’associazione di promozione turistica Beach Group Alguer – con il sostegno dei partner istituzionali – Comune di Alghero, Fondazione Alghero e Fondazione Sardegna – e dei main sponsor – Welcome Cars e Mutt Motorcycles Sardegna – hanno voluto far le cose in grande coinvolgendo diversi artisti di richiamo nazionale e internazionale: Dj Ringo e Dj Toky direttamente da Virgin Radio, Bunna degli Africa Unite e il release party dell’ultimo disco di Forelock.

Dj Ringo è il re dei disc-jockey italiani, 40 anni di attività alle spalle, oggi è direttore artistico di Virgin Radio. Venerdì 2 giugno suona insieme allo storico compagno di musica Dj Toky, 2 ore di set in cui dischi, consolle e microfono in mano trasformeranno il piazzale della Pace nella dancefloor più rock’n’roll mai vista nella Riviera del Corallo. Dal rock alla musica in levare, perché domenica 4 sul palco del Birralguer c’è un’istituzione della musica italiana: Bunna in dj set. Voce, anima e fondatore degli Africa Unite, 19 album pubblicati e concerti in tutto il mondo, Bunna ad Alghero propone un dj set in cui esplora le varie evoluzioni e sfaccettature del reggae e del dub. Ma prima c’è spazio per release party di Follow Me, il nuovo lavoro discografico di Forelock. Una tra le voci più promettenti del panorama in levare europeo sceglie Alghero e il Birralguer per presentare in anteprima assoluta il proprio terzo disco e lo show che lo porterà in tour quest’estate.

La musica di qualità della 17esima edizione del Birralguer – Sardinian Craft Beer Fest non si limita alle special guest. Ecco il calendario completo dei 4 giorni: giovedì 1 giugno si parte con il folk- rock dei Tremendi, a seguire il tributo a Rino Gaetano di Alessandro Azara in quintetto e a chiudere il pop dei Senza Base; venerdì 2 è completamente dedicato al rock con gli Hollywood Band, direttamente dalle finali di Italia’s Got Talent il tributo al femminile agli AC/DC delle Dress In Black e Dj Ringo e Dj Toky da Virgin Radio; sabato 3 sul palco prima il country degli On The Road Band, poi l’anteprima assoluta degli algheresi Riviera Blues e il loro tributo a Luciano Ligabue e in chiusura le sonorità revival di Gianna Dettori e The 90’s Hits Band; domenica 4, infine, sarà tutta dedicata alla musica in levare, si parte con la storia dello ska in Sardegna dei Craze Dance, poi il release party di Forelock e infine Bunna from Africa Unite in dj set.

Con un calendario così ricco l’estate musicale nella Riviera del Corallo inizia col botto grazie al Birralguer. La regina dell’evento, la birra artigianale è celebrata al meglio, addirittura 100 diverse scelte tutte rigorosamente alla spina. Tantissimi i birrifici sardi – Marduk, Dolmen, BAM, ‘Nora, Birra Sòrrisi, Isola, Seddiau, Coros, Chemu, Sorres, Astore e Scialandrone – alcuni dalla penisola – Baladin dal Piemonte e Moi dalla Puglia – e una sezione internazionale con Kühbacher e tanti ospiti tra le eccellenze mondiali. Come sempre grande spazio ha anche la sezione dedicata allo street food. Quest’anno saranno ben 20 gli operatori gastronomici tra stand e truck food capaci di esaltare al meglio con le loro proposte i sapori del malto e del luppolo. A tutto questo si aggiunge anche il mercatino degli artigiani e degli operatori del proprio ingegno che esporranno e realizzeranno a mano le loro opere.

Come sempre l’ingresso al Birralguer – Sardinian Craft Beer Festival è gratuito, l’apertura ogni giorno è alle ore 17. 4 giorni di evento, circa 100 tipologie di birra artigianale, 20 birrifici, 20 operatori di street food tra stand e track, 15 tra concerti e dj set, circa 50 artisti sul palco e un super mercatino degli artigiani. Con questi numeri il Birralguer Sardinian Craft Beer Festival si appresta festeggiare al meglio le 10 candeline e si conferma come la manifestazione di piazza con cui inizia la stagione estiva degli eventi nella Riviera del Corallo.