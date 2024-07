Continuità Territoriale, Pirisi: “Modello generale da rivedere”

“Ci preoccupa e non poco l’esito del bando indetto dalla Regione Sardegna per quanto riguarda lo scalo di Alghero. Il diritto alla mobilità in continuità territoriale va garantito anche per gli abitanti del Nord ovest della Sardegna e siamo certi che speditamente l’assessorato regionale ai trasporti avvierà la procedura negoziata d’emergenza, con il coinvolgimento delle compagnie aeree, per dare dal 1 novembre 2024 ai cittadini del territorio del Nord Sardegna gli stessi diritti dei cittadini del resto dell’isola. Inoltre appare chiaro che il modello generale di bando vada a questo punto rivisto, sia nella durata che nei contenuti, con regole nuove per far sì che da qui alla scadenza del 2025 si possa avere un bando di continuità territoriale che possa dare risposte certe ai Sardi. Siamo certi che la Regione Sardegna non lascerà Alghero alle incertezze del libero mercato e a tutto ciò che ne deriva”. Lo dichiara Mimmo Pirisi, presidente del Consiglio comunale di Alghero.