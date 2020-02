Continuità territoriale: Paola Deiana al vertice di maggioranza

Martedì prossimo, 11 febbraio, la deputata Paola Deiana sarà presente al vertice di maggioranza convocato alle ore 15 presso il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti sulla continuità territoriale.

“La situazione per la Sardegna è molto complicata – ha affermato la parlamentare del Movimento 5 stelle – È necessario trovare una soluzione condivisa in tempi stretti. Il 16 aprile segna la scadenza della proroga della continuità territoriale e questo si traduce in una sola parola per i sardi: isolamento. Quello di martedì sarà un incontro di grande importanza. Il Governo, come ribadito dal viceministro dei Trasporti Cancelleri, è fortemente impegnato per dare risposte celeri ai cittadini sardi e dunque garantire la possibilità di continuare il collegamento aereo senza interruzioni”.