Continuità territoriale, l’assessore Moro convoca i sindacati

L’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro, ha convocato i sindacati per mercoledì 7 dicembre, negli uffici dell’Assessorato, in via XXIX Novembre 1847 a Cagliari, per approfondire le tematiche legate alla continuità territoriale.

“Siamo venuti incontro nell’immediato alle richieste delle organizzazioni sindacali – afferma l’assessore Moro – con le quali avviamo un percorso, aperto a tutte le componenti del mondo sociale, produttivo e politico, e riprendiamo un dialogo indispensabile per individuare una strategia comune e affrontare insieme una delle emergenze principali della Sardegna”.