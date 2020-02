Continuità territoriale, appello al Governo

“Un appello accorato al Governo e ai partiti che lo sostengono, al Ministro delle Infrastrutture Paola De Micheli, ai nostri parlamentari europei perché prendano in mano la situazione della continuità territoriale sarda, vista l’inadeguatezza di chi guida la Regione Sardegna”. Per l’ex Sindaco di Alghero, Mario Bruno, già capogruppo del Pd in Regione “serve un approccio più autorevole con la Commissione Europea. C’è il rischio di trovarsi senza più continuità con il resto della Penisola al termine della proroga, ormai vicina. Lascia sconcertati il fatto che a oggi non sia ancora possibile dagli scali sardi prenotare i voli in continuità dopo il 16 aprile 2020, una assurdità. Intensificare da parte del governo l’interlocuzione istituzionale, fare da supplente nei confronti di questa giunta regionale in grave difficoltà perfino di comunicazione e di comprensione con i vertici europei, è un obbligo se si hanno a cuore gli interessi dei sardi. Serve una svolta decisa”.