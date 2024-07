Continuità, Pais: “Stabilità nei collegamenti e tariffa unica l’obiettivo finale”

“Ci si augura che la procedura vada a buon fine e, quando ci sono gare così delicate in ballo, responsabilità vuole che tutta la politica entri il meno possibile nella procedura amministrativa per garantire la miglior riuscita, senza elementi di “inquinamento” di sorta. L’obiettivo comune è quello di assicurare i collegamenti in regime di continuità territoriale su tutti gli scali, e in particolar modo su quello di Alghero che risulta il più fragile. Stabilità nei collegamenti e tariffa unica devono essere l’obiettivo finale”. Lo dichiara Michele Pais, coordinatore regionale della Lega Sardegna.

“Come avvenuto in passato – ha aggiunto Pais – il Ministero dei Trasporti è al fianco della Sardegna e la continuità territoriale e le esigenze dei sardi sono una priorità, con un dossier specifico, del vicepremier e Ministro Salvini, che infatti a fine mese tornerà sull’isola.”