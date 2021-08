Continuità, grande incertezza. Da ottobre niente voli (per ora)

Dal 15 ottobre, data in cui Italia Trasporto Aereo (Ita) comincerà a volare, tra le destinazioni non compare la Sardegna. C’è dunque ancora grande incertezza sul fronte della continuità territoriale, in scadenza proprio nelle prossime settimane.

“I collegamenti in regime di oneri di servizio pubblico tra Roma-Fiumicino e Milano-Linate e gli aeroporti di Alghero, Cagliari, Olbia e Comiso non sono al momento in vendita poiché Ita non è assegnataria di tali collegamenti e non può automaticamente rilevarli nel momento in cui Alitalia in amministrazione straordinaria cesserà le operazioni” si legge in una nota della nuova compagnia di bandiera.