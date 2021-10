Continuità: chiesta integrazione a Ita. E Volotea presenta ricorso

L’Assessorato dei Trasporti ha chiesto un’integrazione della documentazione fornita da Ita, da presentare entro la mattinata di oggi, giovedì 7 ottobre. “In seguito all’esame della documentazione, l’amministrazione assumerà le decisioni conseguenti in merito alla procedura di affidamento del servizio di continuità territoriale per la Sardegna” si legge in una nota.

Dunque slitta ancora l’aggiudicazione delle rotte in continuità territoriale. Intanto Volotea ha presentato il ricorso al Tar chiedendo la sospensiva dell’efficacia del provvedimento con il quale è stata esclusa dalla gara.