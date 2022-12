“Conquistando la libertà”, in uscita il primo libro di Irina Mita

In occasione dell’evento ‘Miracolo di Natale’, appuntamento dedicato a grandi e piccini in programma venerdì ad Alghero, all’esterno della chiesa della Mercede, verrà presentata la prima opera di Irina Mita, catechista moldava residente da anni in città. “Conquistando la libertà, dalla Moldavia alla Sardegna”, è un diario che testimonia le tappe di una giovane esistenza scampata alle difficoltà della sua terra ed approdata felicemente in Sardegna.

Irina Mita, nata nel 1978 ad Hîncești, in Moldavia, si trasferisce a Chișinău, la capitale moldava, per continuare gli studi. Nel 1998 inizia a lavorare presso una scuola materna fino al 2004 , quando decide di partire per l’Italia. Vive ad Alghero in Sardegna con la sua nuova famiglia.

Il libro, pubblicato dalla Nemapress Edizioni, sarà disponibile online e su tutte le librerie a partire dal prossimo Natale.