Confesercenti apre ad Alghero un Patronato e un CAF

Confesercenti è la Confederazione Nazionale di Associazioni di Categoria che dal 1971 rappresenta, tutela gli interessi e offre Servizi specializzati alle Piccole e Medie Imprese del Commercio, del Turismo, dell’Artigianato, del Terziario e dei Servizi. In Italia, offre la sua opera con sedi regionali, sedi provinciali e sedi comunali. Una associazione in costante crescita a servizio della piccola e media impresa, in Sardegna è presente nelle sedi provinciali di Sassari, Nuoro, Cagliari e Oristano.

Come associazione di imprese, la Confesercenti svolge nei confronti dei propri aderenti non soltanto funzioni di rappresentanza sindacale, ma anche di individuazione e offerta di nuove opportunità imprenditoriali, di regolamentazione degli interessi economici, di erogazione di servizi e assistenza tecnica, commerciale e finanziaria. Queste funzioni sono tanto piú necessarie in quanto le piccole e medie aziende sono particolarmente esigenti nel campo dei servizi e Confesercenti ha pertanto l’ambizione di essere una sorta di laboratorio dove vengono perseguite nuove ipotesi di ricerca e innovazione.

L’apertura della sede di Alghero, rappresenta il raggiungimento di obiettivi precedentemente condivisi con gli operatori locali, in un contesto in cui le imprese piccole e medie costituiscono l’asse portante dell’economia, locale e regionale. Disponibilità e professionalità sono caratteristiche che la struttura provinciale mette a disposizione di imprese e cittadini algheresi, con l’obiettivo di instaurare un rapporto di fiducia con le imprese e con l’Amministrazione comunale, a cui offre la propria fattiva collaborazione, mettendo a disposizione tutto il know how dell’organizzazione per la pianificazione e progettazione del prossimo futuro per la città di Alghero

Nella sede algherese, in via F.lli Kennedy, 40/C, già operativa la mattina nelle giornate di Lunedi, Martedi, Giovedi e Venerdi, dalle 9,30 alle 12,30, è possibile prenotare appuntamenti per:

funzioni di tutela sindacale per le imprese; ricerca e selezione di nuove opportunità imprenditoriali, informazioni sulle modalità di partecipazione agli incentivi sulle leggi regionali, quali ad esempio: L.3 del 2022 Commercio e legge L.949/52 artigianato; consulenza e assistenza tecnica, e fiscale per imprese e cittadini; consulenza ed assistenza personalizzata per l’accesso al credito, Microcredito etc.; Ente bilaterale E.Bi.Co.T. ed erogazione di percorsi formativi obbligatori, specializzanti e personalizzati con il supporto dell’agenzia accreditata in RAS, Spring srls.

Inoltre, su prenotazione, tutti i servizi di Patronato per i cittadini: estratto situazione contributiva e richiesta pensioni; invalidità e permessi L.104; disoccupazioni; volture catastali; tutti gli altri servizi delegati ai patronati.