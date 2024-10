Confcommercio, nel fine settimana l’apertura della nuova sede

Venerdì 11 ottobre inaugura in via Cagliari 16 la nuova sede della Confcommercio Città di Alghero. All’appuntamento, previsto per le 17:30, prenderanno parte il Sindaco di Alghero Raimondo Cacciotto, unitamente alla Giunta, al Consiglio Municipale e le autorità civili e militari, presenti nel territorio urbano. Gli ospiti saranno accolti dal Presidente Territoriale Confcommercio di Alghero Massimo Cadeddu, dal Presidente Confcommercio nord Sardegna Sebastiano Casu, e dai Vice Presidenti Vicari Edoardo Oggianu e Salvatore Brichetto.

I nuovi Uffici costituiranno un fondamentale punto di riferimento per le imprese del Commercio, Turismo, Servizi, Professioni e Trasporti site nel territorio, che potranno avvalersi di numerosi servizi, credito, formazione e di tutti i vantaggi e le opportunità professionali e commerciali offerte dal Sistema Confcommercio, Organizzazione di imprese al servizio delle imprese, per dare energia alla città.