Conclusa con successo la tre giorni di “Sardegna terra d’aMare”

Ha riscosso un ottimo successo in termini di pubblico e consensi la seconda edizione di “Sardegna terra d’aMare” la manifestazione promossa dalla Associazione Cuochi provincia di Sassari, presieduta da Fausto Tavera, ad Alghero dal 26 al 28 ottobre scorsi, tra il mercato civico e l’hotel Punta Negra dove si è svolta la cena di gala conclusiva, nella Riviera del Corallo. L’iniziativa era abbinata quest’anno al “1° Trofeo provinciale Salvatore Chessa”, insegnante di cucina per oltre trent’anni e chef di cucina presso le migliori strutture alberghiere della Sardegna, tra i padri fondatori dell’Unione regionale Cuochi Sardegna e fondatore dell’Associazione Cuochi provincia di Sassari, recentemente scomparso.

Grazie anche a lui, l’Associazione cuochi è diventata nel tempo, un importante punto di riferimento per tutti i professionisti e allievi che svolgono con passione e impegno la professione, operando costantemente nelle istituzioni scolastiche e civiche, convegni, cene sociali, cene benefiche e corsi di cucina professionale, con l’obiettivo di offrire una formazione di alto livello a tutti i professionisti del settore alberghiero-ristorativo.

L’obiettivo della tre giorni di Sardegna terra D’aMare, era la valorizzazione dei prodotti del territorio come il pesce povero, i nostri oli extravergini, i formaggi e i prodotti agroalimentari in generale della Sardegna. Una parte importante del concorso è stata dedicata alla categoria allievi, l’ACPS ha sempre sostenuto la formazione delle giovani leve che saranno i futuri cuochi di domani e i futuri dirigenti in ogni campo della gastronomia isolana, nazionale e internazionale e per questo, anche quest’anno sono stati coinvolti gli studenti dell’Istituto Alberghiero di Alghero. Parte dei proventi della manifestazione sarà devoluta in beneficenza alla Caritas di Alghero mentre l’altra parte sarà dedicata alla formazione e sostenimento dei costi per la partecipazione ai campionati Italiani della cucina in programma a Rimini nel mese di Febbraio 2025, per i tre vincitori del concorso.

L’iniziativa è stata resa possibile dal contributo della Federazione Italiana Cuochi, Unione Regionale Cuochi Sardegna, Comune di Alghero, Fondazione Meta Alghero, Confcommercio Sassari, Camera di Commercio del Nord Sardegna, Coldiretti, con la collaborazione di Ipsar Sassari,Ipsar Alghero