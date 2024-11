Comunità del Parco dell’Asinara, la soddisfazione dell’On. Di Nolfo

“Ci tengo a esprimere grande soddisfazione all’indomani della convocazione della Comunità del Parco da parte della Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, Alessandra Todde alla quale va la mia gratitudine per questo passo. Per troppi anni abbiamo assistito a un evidente disinteresse nei confronti di una risorsa che è centrale non solo per Porto Torres, ma per tutto il Nord Sardegna”. Ha dichiarano l’on. Valdo Di Nolfo sulla convocazione della Comunità del Parco dell’Asinara

“Il prossimo passo fondamentale è la nomina del Presidente del Parco, figura che auspico possa rappresentare il territorio turritano. Porto Torres, infatti, offre competenze specifiche che non possono essere trascurate. Questo è un incarico strategico per definire le direttrici di crescita e guidare finalmente la piena valorizzazione dell’Isola dell’Asinara e di tutto il territorio. Credo con convinzione nella necessità coinvolgere, nelle scelte strategiche, i Sindaci delle città che si rapportano con l’Isola: l’Asinara è un patrimonio che può esprimere tutto il suo potenziale solo attraverso il coinvolgimento e la partecipazione di tutti i territori che la vivono e che sono strategicamente affacciati su quel golfo” – ha concluso il consigliere regionale algherese.