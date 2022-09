Chiude l’Anfiteatro, un successo. Tutto pronto per Sant Miquel

Federico Perrotta in “La Banda” con la Banda Musicale A. Dalerci (28 settembre), Filippo Graziani (29 settembre), Bandabardò & Cisco (30 settembre), Mara Sattei (1 ottobre). In mezzo il Sardinia Film Festival con proiezioni da ventidue paesi del mondo, opere inedite e ospiti internazionali. Ad Alghero chiude l’Anfiteatro Ivan Graziani di Maria Pia dopo un’estate da incorniciare, ma l’intrattenimento e gli spettacoli continuano ad impreziosire e vivacizzare la città, offrendo ai numerosi turisti che ancora affollano la Riviera del Corallo numerose opportunità di svago, oltre il mare, le bellezze architettoniche e i musei cittadini sempre più meta imperdibile da visitare. Tutto pronto per i festeggiamenti di Sant Miquel, il Santo Patrono della città di Alghero: un ricco programma realizzato in collaborazione con numerose organizzazioni e associazioni locali regalerà nei prossimi giorni momenti imperdibili. Nelle giornate del 28 e del 29, si svolgeranno le tradizionali funzioni religiose dedicate al Santo Patrono. Il Sant Miquel Festival è sostenuto dalla Camera di Commercio nell’ambito del programma quadro Salude&Trigu.

“Far ripartire la stagione degli eventi ad Alghero è stato uno degli impegni che abbiamo assunto e che abbiamo rispettato, grazie al finanziamento della Regione Sardegna, con l’obiettivo di riattivare un circuito virtuoso per tornare a svolgere un ruolo da protagonista con l’Anfiteatro Ivan Graziani epicentro degli eventi musicali e di spettacolo di livello assoluto. Con un occhio di riguardo verso i giovani – precisa il Sindaco di Alghero – la stagione degli eventi a Maria Pia ha avviato un nuovo corso anche di catalizzatore delle nuove generazioni. Ma l’impegno per migliorare lo spazio esterno continua con la persecuzione delle opere in programma per rendere ancora più accogliente ed efficiente l’anfiteatro. I risultati della stagione ci dicono che siamo sulla strada giusta, vogliamo consolidare, sviluppare e migliorare il lavoro fatto” conclude Mario Conoci.

Dietro una stagione così c’è un’attenta programmazione, studiata e realizzata con largo anticipo così da intercettare piaceri e desideri di intere generazioni, condividendo scelte e coinvolgendo in maniera attiva il mondo artistico, sportivo e culturale del territorio. Il presidente della Fondazione Alghero gioca ancora d’anticipo ed in attesa della Festa di San Michele già lavora per il ritorno del Cap d’Any in piazza dopo lo stop degli ultimi anni e la promozione della destinazione nelle più importanti fiere di settore, in stretta sinergia con gli imprenditori turistici. “In questi giorni ci sarà tanto spazio per il teatro di strada, mentre ritornano la musica e gli spettacoli nel fantastico palcoscenico del Quarter, proprio ai piedi della cupola di San Michele. Un omaggio al Patrono della città e un nuovo regalo agli algheresi, i veri destinatari a cui la festa è rivolta e dedicata” chiude Andrea Delogu.

Tutti i dettagli del Sant Miquel Festival, i concerti e gli appuntamenti saranno resi noti nel corso della conferenza stampa in programma martedì 20 settembre alle ore 10 nella sala conferenze del Quarter, alla presenza del sindaco, dell’assessore alla Cultura e Turismo della città e dei vertici della Fondazione Alghero insieme ai rappresentanti delle associazioni.