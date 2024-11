“Challenge Riviera del Corallo”, cresce l’attesa per la manifestazione motoristica

Un appuntamento sportivo, giunto alla sesta edizione, che ha dietro di sé un’organizzazione attenta e macchinosa, soprattutto sul versante sicurezza. Tutto il circuito, infatti, sarà vigilato da “Commissari di percorso”; ACI SPORT abilitati, muniti di ricetrasmittenti in contatto continuo con la Direzione di Gara, tutto il personale dislocato sul percorso sarà dotato di un “Ordine di

Servizio e Sicurezza”, bandiere di segnalazione regolamentari, estintori caricati a polvere dry ed altro materiale idoneo all’intervento per ripulire la strada da eventuali detriti o perdite d’olio (filler e scope). Nell’immediata vicinanza del Parco Partenze è prevista la presenza di 1 Ambulanza con a bordo personale paramedico esperto in rianimazione e attrezzata con quanto previsto per il pronto soccorso con a bordo il Medico di Gara federale, designato dal Responsabile dei Medici di Gara CSAI in Sardegna; è inoltre previsto un Carro Attrezzi. Anche in questo 2024, la direzione di gara sarà affidata a Guido Omodei.

“Ho accolto con sincera soddisfazione l’invito del Team Alghero Corse a dirigere per la quinta volta la manifestazione Formula Challenge Riviera del Corallo – spiega il Direttore di Gara – è una prova di abilità di guida che si svolge su un percorso appositamente attrezzato, allestito in maniera che la velocità media di percorrenza non sia superiore ad 80 km/h, con due o più vetture che partono e arrivano sullo stesso traguardo. La gara – prosegue – si svolgerà sul tracciato del Kartodromo “Pista del Corallo” che già lo scorso anno ci ha ospitato dimostrando di essere una sede più che idonea per questo tipo di manifestazione grazie alle importanti infrastrutture presenti sia per i piloti e loro team che per il pubblico. Sul percorso di Km 1.270 – spiega ancora

Omodei – si disputeranno 3 manche di 3 giri ciascuna e la classifica terrà conto dei 2 migliori tempi di manche realizzati da ciascun concorrente. Questa manifestazione ormai è diventata un punto fermo nel panorama sportivo automobilistico di Alghero e della Regione Sardegna dimostrando nel tempo di essere gradita ed attesa sia dai concorrenti/piloti sia dagli appassionati dello sport motoristico”.

Nel ringraziare tutti coloro che a vario titolo, persone, enti e istituzioni che rendono possibile la realizzazione della manifestazione, il Direttore di Gara Omodei rivolge un invito a tutti i piloti di adesione alla questa gara , unica nella Regione, che ha previsto anche facilitazioni importanti come la tassa di iscrizione”. Le iscrizioni sono ancora aperte, chiuderanno il prossimo 2 Dicembre. Intanto chi volesse informazioni si può rivolgere direttamente al Team Alghero Corse tramite le pagine social, visitando il sito www.teamalgherocorse.it o contattando i numeri 338/2209442 (Presidente Tore Bellu) o il 348/0387687 (Vice Presidente Pier Vittorio Farris).