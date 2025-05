Certificazioni Catalano di Alghero, incontro formativo all’ex Seminario

Lunedì 12 maggio 2025 alle ore 18:00 ad Alghero presso i locali dell’Ex Seminario, in via Sassari, 179, si terrà un incontro informativo ed esplicativo della prova della certificazione del catalano di Alghero – livello C1, al quale potrà partecipare non solo chi ha già formalmente presentato la domanda di partecipazione ma tutti gli interessati all’ottenimento della certificazione linguistica.

“Si tratta di un’opportunità importante, un’occasione da sfruttare per tutti coloro che intendono contribuire alla promozione e all’insegnamento dell’algherese, ma anche per coloro che intendono approfondire la conoscenza e contribuire alla promozione della lingua”, afferma l’Assessore alle Politiche Linguistiche, il Vicesindaco Francesco Marinaro. Già da alcuni giorni sono disponibili on line le simulazioni d’esame per i singoli test e il sillabo per il catalano di Alghero di livello C1 presso il sito dell’Università di Sassari (CLICCA QUI).

E inoltre, presso il sito del Dipartimento di Scienze umanistiche e sociali della stessa Università, oltre che nel sito istituzionale del Comune di Alghero (QUI). Si ricorda altresì agli indecisi che la domanda di partecipazione, compilata in ogni sua parte sul modulo visibile e scaricabile dal sito della Regione Sardegna, link: RAS, dovrà essere inviata perentoriamente entro e non oltre le ore 12.00 del 16.05.2025 unicamente via PEC alla casella [email protected]