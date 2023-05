Carta Giovani Sardegna, sconti per gli under 30 sardi nell’isola e in Europa

Con la Carta Giovani Sardegna, i giovani sardi tra i 14 e i 30 anni hanno uno strumento in più per la cultura e lo sport, per viaggiare e accedere a offerte commerciali e servizi in Sardegna e in tutta Europa. La carta è digitale: è disponibile gratuitamente attraverso una app per smartphone iOS e Android, è stata già scaricata da più di 3mila ragazzi sardi e può contare sull’adesione iniziale di circa 40 tra enti e aziende dell’isola, che si aggiungono all’imponente circuito europeo che va dalla Scozia all’Azerbaigian. Il progetto, promosso e gestito da Eurodesk Italy con il supporto dell’Assessorato regionale della Sanità, igiene e assistenza sociale e in accordo con EYCA, la European Youth Card Association di Bruxelles, è stato presentato alla stampa stamattina a Cagliari.

“Aumentare le opportunità per i giovani è un’azione importante per garantire migliori percorsi di crescita personale e per far crescere la fiducia nel futuro”: lo dice Ramon Magi, presidente di Eurodesk Italy. “La Carta Giovani Sardegna, membro del circuito EYCA, rappresenta bene una di queste opportunità, favorendo la crescita a livello locale, facilitando la mobilità europea per l’apprendimento e assicurando una più ampia visibilità del territorio a livello europeo. Eurodesk Italy – continua Magi – sta sviluppando, insieme ad enti pubblici ed esercizi commerciali regionali,

il sistema di informazione e scontistica che ha già coinvolto migliaia di giovani sardi. Grazie al sostegno della Regione Autonoma della Sardegna, la Carta Giovani è totalmente gratuita per tutti i sardi in età compresa tra 14 e 30 anni”.

“Attraverso il coinvolgimento dell’Assessorato della sanità, igiene e assistenza sociale – dice Giovanni Deiana, direttore generale delle Politiche sociali dell’assessorato -, la Regione ha dato pieno e convinto appoggio al progetto Carta Giovani Sardegna, che vuole incentivare e rafforzare tra i giovani sardi, anche in ottica internazionale grazie all’adesione al circuito europeo, l’attenzione verso i consumi consapevoli, le pratiche culturali e sportive e il coinvolgimento come cittadini attivi nella comunità. Il sostegno alla Carta Giovani rientra nelle iniziative che finora la Regione ha messo in campo a favore dei giovani, per assicurare opportunità e strumenti alle nuove generazioni nel loro cammino verso la vita adulta”.

“La Sardegna – dice Manuel Sanchez Garcia, direttore di EYCA – è la seconda regione italiana dopo il Lazio ad adottare la Carta Giovani: abbiamo già utilizzato questo approccio “regionale” in altri Paesi come Austria, Spagna e Regno Unito e ha dato ottimi risultati. Al momento, siamo molto soddisfatti dell’interesse e del riscontro positivo che stiamo ricevendo dai ragazzi dell’isola. Quella sarda è in pratica un’esperienza pilota in Italia e consentirà ai giovani isolani di avere facilitazioni per la mobilità, di partecipare più attivamente e di vivere stimolanti esperienze interculturali che arricchiranno le loro vite in ottica europea. Grazie al lavoro di Eurodesk Italy e al supporto della Regione Sardegna, siamo sicuri che il progetto crescerà a beneficio non solo dei giovani sardi, ma anche a livello italiano ed europeo.”

Cos’è la Carta Giovan i Sardegna. Nasce nel novembre 2022 grazie alla convenzione stipulata da Eurodesk Italy e Regione Sardegna ed è rivolta ai giovani di età compresa tra i 14 e i 30 anni

residenti o domiciliati in Sardegna. Consente l’accesso ad agevolazioni e sconti proposti dagli operatori commerciali, culturali, sportivi e sociali, privati e pubblici, aderenti non solo sul territorio regionale, ma, grazie al circuito EYCA, su tutto il territorio europeo. Dopo l’iscrizione sul sito ( https://sardegna.cartagiovani.eu ), la carta è utilizzabile in forma digitale mediante la app European Youth Card (disponibile sui principali app store), nella quale si possono anche visualizzare le aziende convenzionate e le promozioni attive paese per paese. Sono già più di 3mila i giovani sardi che hanno ottenuto la Carta Giovani Sardegna.

La Carta Giovani europea è presente in 40 Paesi e coinvolge circa 70 mila operatori, a livello locale, nazionale ed europeo, suddivisi nei seguenti settori: apprendimento e istruzione, food & drink, shopping, sport, salute & bellezza, servizi, tempo libero, ospitalità, viaggiare. Sono più di 30mila le opportunità, gli sconti e i servizi disponibili nei Paesi che riconoscono la Carta Giovani.

Le adesioni. Le imprese, associazioni, gli enti pubblici sardi convenzionati gratuitamente sono finora circa 40: tra questi c’è anche il Comune di Sassari, ma sono in via di definizione accordi con Confcommercio Sardegna e Ersu Cagliari. La Carta Giovani Sardegna darà diritto a sconti e opportunità anche per l’imminente manifestazione AteneiKa 2023, a Cagliari dall’1 all’11 giugno prossimi.

Perchè aderire. Gli operatori che aderiscono entrano nel network EYCA, raggiungendo non solo il pubblico locale della Sardegna, ma tutti gli 8 milioni di utilizzatori under 30 della Carta Giovani

europea. Le modalità di adesione per gli operatori sono disponibili sempre sul sito https://sardegna.cartagiovani.eu , nella sezione Aziende e Enti. I vantaggi, per le aziende aderenti, sono molteplici: dalla possibilità di promuovere campagne sconto in diversi periodi dell’anno o in maniera permanente alla promozione gratuita delle attività nei canali social della Carta Giovani Sardegna, dalla forte visibilità nei confronti di tutti gli aderenti al network europeo alla partecipazione alle campagne promozionali promosse dalla rete sarda, nazionale ed europea.

Nell’isola, la popolazione giovanile nella fascia 14-30 anni ammonta a circa 250mila persone. L’obiettivo, negli auspici di Eurodesk Italy, è di arrivare nel primo anno di attività a 10mila attivazioni della Carta Giovani Sardegna, con l’obiettivo di toccare quota 40mila entro il triennio. La stima è stata effettuata sulla base di analisi delle buone pratiche realizzate da altri enti locali che, con successo, hanno raggiunto in un triennio circa il 10% di incremento annuo di iscrizioni.

Tutte le informazioni su Carta Giovani Sardegna sono disponibili anche sui principali social network: Facebook (https://www.facebook.com/CartaGiovaniSardegna ) e Instagram (https://www.instagram.com/carta_giovani_sardegna ).